Vortexul polar revine în România. Iarna ia o pauză câteva zile, temperaturile cresc, apoi gerul se întoarce în forță

După valul de frig intens când temperaturile au atins și -25 de grade Celsius în unele zone, România va avea parte de câteva zile de încălzire, însă gerul se întoarce în luna februarie.

România s-a confruntat cu minime extreme în ultimele zile, în unele zone au ajuns până la -25 de grade Celsius în anumite regiuni. Răcirea aceasta puternică a făcut ca iarna să se simtă din plin, însă meteorologii avertizează că iarna o să fie și mai dură în februarie.

După temperaturile extrem de scăzute din ultimele zile, iarna devine mai blândă de la mijlocul acestei săptămâni. Gerul slăbește, maximele termice încep să depășească pragul de îngheț aproape în toată țara. De asemenea, se întorc ploile, dar și ninsoare. Însă, începutul lunii februarie va aduce, din nou, ger și temperaturi negative.

Iarna revine în forță, după o pauză de câteva zile

Meteorologii spun că încălzirea aceasta a vremii este una de scurtă durată, începutul lunii februarie se anunță unul și mai geros. Conform Florinelei Georgescu, directoarea Centrului Național de Prognoză, urmează din nou câteva zile de ger.

„Noaptea de miercuri spre joi va fi geroasă în nordul teritoriului, după care urmează o scurtă perioadă cu temperaturi ușor ridicate, care vor aduce precipitații mixte și condiții de polei. Iarna nu s-a terminat, există probabilitate foarte mare ca în luna februarie, în prima jumătate, temperaturile să se axeze în jurul normelor sau sub norme.

Asta înseamnă pentru o lună aproape la fel de rece ca ianuarie probabilitate mare de noi perioade de ger, cu atât mai mult cu cât situația de la nivelul continentului european încurajează probabilitatea asta”, a spus Florinela Georgescu.

