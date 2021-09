Vor creşte bursele pentru elevii olimpici de la 100 la 500 de lei: Anunțul ministrului Educației

În şedinţa executivului din cursul săptămânii viitoare va fi adoptată o ordonanţă de urgenţă privind implementarea Programului naţional de suport pentru copii în contextul pandemiei de COVID-19, prin care va fi „asigurat cadrul legal optim” în vederea „protejării integrităţii psiho-emoţionale” a copiilor, a declarat vineri ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu.

„A fost prezentată în primă lectură şi va fi adoptată în şedinţa de guvern de săptămâna viitoare ordonanţa de urgenţă privind aprobarea şi implementarea Programului naţional de suport pentru copii în contextul pandemiei de COVID 19. Numele acestui program naţional este „Din grijă pentru copii” şi prin intermediul acestui act normativ este asigurat cadrul legal optim pentru copii în vederea protejării integrităţii psiho-emoţionale a acestora”, a spus demnitarul într-o conferinţă de presă.

Cîmpeanu a menţionat că vor fi înregistrate creşteri ale burselor de merit, ale celor de studiu şi de ajutor social.

„Al cincilea proiect de hotărâre de guvern se referă la aprobarea cuantumului minim al burselor elevilor. Ştiţi foarte bine că în anul şcolar 2020-2021 Guvernul a aprobat un cuantum minim de 100 de lei per elev al bursei, indiferent de tipul de bursă, de performanţă, de merit, de studiu sau de ajutor social. Aceste cuantum nu a fost diferenţiat între burse. Aceste pas a fost un pas important, deoarece pentru prima oară bursele elevilor sunt plătite de la bugetul de stat. În continuare vor fi plătite tot de la bugetul de stat, tot prin bugetul Ministerului Educaţiei, dar vom avea diferenţe între cuantumul minim pentru bursele de performanţă destinate olimpicilor, de la 100 de lei la 500 de lei per elev, am propus. Vom avea de asemenea creşteri şi pentru bursele de merit, creşteri care vor veni la pachet cu creşterea pragului minim de obţinere a bursei de merit, pentru că bursa de merit trebuie să fie de merit. Creşteri vom înregistra şi la bursele de studiu şi de ajutor social”, a precizat ministrul.

El a afirmat că proiectul de hotărâre de guvern va fi adoptat după o analiză „suplimentară” şi după discuţii cu reprezentanţii Consiliului Naţional al Elevilor.

În altă ordine de idei, Sorin Cîmpeanu a declarat că 2.400 de elevi din 12 localităţi din mai multe judeţe din ţară, unde rata de infectare cu COVID a depăşit vineri pragul de 6 la mia de locuitori, nu vor putea participa fizic, luni, la ceremoniile de deschidere a anului şcolar, precizând că aceştia reprezintă mai puţin de 1 la mie din numărul elevilor din România.

„Ordinul comun ministrul Educaţiei – ministrul Sănătăţii prevede că ziua de vineri, ziua de astăzi, este zi de referinţă pentru scenariul aplicat pentru întreaga săptămână care va începe luni. Astăzi avem 12 localităţi care, din păcate, au depăşit rata de infectare de 6 la mie. Este vorba de 6 localităţi în Satu Mare, două localităţi în Arad, o localitate în Sălaj, o localitate în Teleorman, o localitate în Dolj, care au depăşit rata de 6 la mie. Numărul total al elevilor care învaţă în aceste localităţi este 2.400. Este vorba de mai puţin de 1 la mie din numărul elevilor din România, 2.400 de elevi învaţă în aceste localităţi şi, din păcate, nu vor avea şansa participării cu prezenţă fizică începând de luni, cu ceremoniile de deschidere a anului şcolar. (…) Ne exprimăm speranţa, ne uităm, unele sunt foarte puţin peste 6 la mie, ne exprimăm speranţa că vor reveni cât de curând sub 6 la mie, în aşa fel încât, de săptămâna viitoare să poată merge şi ei la şcoală cu prezenţă fizică”, a declarat Sorin Cîmpeanu, vineri, la Palatul Victoria.

Sursa: dcbusiness.ro