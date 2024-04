Voleiul din „Mica Romă”, la înălțime: Colegiul Național „Inochentie Micu Clain”, al doilea an consecutiv campioană la ONSS | Turneu semifinal de junioare, în „Alba Blaj” Arena, în 18-21 aprilie

Echipa de volei feminin gimnaziu a Colegiului Național „Inochentie Micu Clain” Blaj a câștigat turneul final de la Brăila și a devenit, pentru al doilea an consecutiv, campioană națională, în cadrul Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar (ONSS). Daria Ocenic, care, la nici 15 ani, este componentă a formației de seniori Volei Alba Blaj, a fost desemnată MVP-ul turneului final al ONSS (a realizat cele mai multe puncte la Brăila). Lotul, pregătit de Silviu Marcu, a fost format din Daria Ocenic, Maia Tocaciu, Ștefania Comănici, Irina Nemeș, Sofia Zudor, Daria Tudoran, Alesia Aldea și Anna Mărginean. Se mai cuvin felicitări și pentru Dan Balu și Raluca Rotar, dar și pentru echipele de club unde activează jucătoarele, Atomic Blaj, Volei Alba Blaj și CSȘ Blaj. Acestui rezultat extraordinar i se adaugă calificarea la turneul final Under 13 masculin a echipei de minivolei a CSȘ Blaj (antrenor Alexandru Man). În același context, menționăm că Atomic Blaj s-a calificat la turneul semifinal 2 la minivolei feminin Under 13, în urma turneului semifinal găzduit în Sala „Timotei Cipariu”.

„Aceste succese sunt și o consecință a «fenomenului Volei Alba Blaj», care a creat emulație în rândul copiilor din Blaj și care a adus pe parchetul sălilor de sport din oraș sute de elevi dornici să practice voleiul, iar rezultatele deja se văd și în competițiile naționale! Sunt mândru de sportivii noștri și îi felicit din inimă pentru aceste performanțe, voleiul blăjean are viitor!”, a transmis primarul Gheorghe Rotar.

*Turneu de junioare în „Alba Blaj” Arena

La finele acestei săptămâni, în „Alba Blaj” Arena se va disputa un turneu semifinal de junioare Under 17, în perioada 18-21 aprilie. Volei Alba Blaj, echipa gazdă, va evolua în al doilea meci al fiecărei zile, de la ora 16.00. Oponenți vor fi Bravol Brașov, CSV Craiova și HV Iași (ordinea se va stabili joi, 18 aprilie, la ședința tehnică).

Foto: Colegiul Național „Inochentie Micu Clain” Blaj

