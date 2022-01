Volei Alba Blaj – Volero Le Cannet, la Tg. Mureș | Astăzi, ora 19.00, în sferturile de finală ale Cupei CEV

Astăzi, ora 19.00, în Sala Sporturilor din Tg. Mureș, se dispută manșa tur a sferturilor de finală ale Cupei CEV, între Volei Alba Blaj și Volero Le Cannet (returul, în 2 februarie, la ora 21.00, în Franța).

La primul meci european al anului, formația din “Mica Romă” are în față liderul campionatului (36 de puncte în 14 întâlniri). Pregătită de italianul Lorenzo Micelli, echipa franceză o are în componență pe Maja Aleksic (ce a evoluat în ultimii 3 ani, până în vară, la Blaj).

*Amintiri plăcute cu Rocheville Le Cannet

Volero Le Cannet este o cunoștință mai veche a Blajului, un club care în 2018 a trecut la un alt nivel prin colaborarea cu Volero Zurich (a câștigat de 13 ori campionatul și a participat regulat în Liga Campionilor, prin implicarea patronului rus Stav Jacobi. Cu Rocheville Le Cannet a debutat Volei Alba Blaj în competiția supremă, un 3-1 în 27 octombrie 2015 pe terenul vicecampioanei Franței. Era stagiunea de debut a Blajului în Champions League, încheiată cu o altă victorie contra grupării franceze, tot 3-1, la Sibiu (27 ianuarie 2016) și continuarea acelui parcurs european în sferturile Cupei CEV. În actuala ediție, ambele combatante au avut un parcurs imbatabil: Volei Alba Blaj a trecut de Vasas Obuda Budapesta (3-1 în Ungaria, 3-0 la Tg. Mureș) și PAOK Salonic (3-1 în Grecia și 3-0 în retur), iar Volero le-a eliminat pe Minchanska Minsk (3-2 în Balarus și 3-1) și SK UP Olomouc (dublu 3-0).

“Întâlnim o echipă foarte bună, un nume mare a voleiului feminin, care în acest an are un sezon foarte bun în campionatul Franței. Consider că șansele de calificare sunt egale, mai ales înaintea primului meci. Aștept de la echipa mea să joace cel mai bun volei posibil, împotriva celui mai dificil adversar pe care îl întâlnim în acest sezon. Echipa este pregătită și ne dorim să ne răsplătim suporterii care vor veni la Târgu Mureș printr-o prestație cât mai bună și să obținem un rezultat care să ne dea încredere și șanse de calificare pentru meciul retur”, a punctat antrenorul Stevan Ljubičić, care contează și pe ridicătoarea Slađana Mirković, absentă două întâlniri din pricina unei răceli. În campionat urmează sâmbătă meci acasă cu CS Medgidia, ce a pierdut greu, 2-3 pe teren propriu cu campioana CSM Târgoviște (ce are două puncte în spatele Blajului în ierarhie). (H.D.M.)