Volei Alba Blaj, nominalizată la categoria echipa feminină a anului 2022, la „Gala Sportivul Anului”

În ședința din decembrie a Biroului Executiv al Asociației Județene de Fotbal Alba s-a stabilit și data când se vor relua competițiile fotbalistice în județ.

Primele jocuri la nivel de seniori vor fi în cadrul optimilor de finală ale Cupei României, faza județeană, în 4/5 martie 2023, în cazul în care condițiile meteo o vor permite. Este vorba despre întâlnirile CS Zlatna – CIL Blaj, Inter Unirea – Viitorul Sântimbru, GT Sport Alba Iulia – Viitorul Vama Seacă, Voința Beldiu – Performanța Ighiu, ADU Academy Șona – Voința Stremț, Viitorul Răhău – Industria Galda de Jos, Kinder Teiuș – Energia Săsciori, Arieșul Apuseni Baia de Arieș – Spicul Daia Română (dacă nu se poate juca în 4/5 martie, jocurile sunt prevăzute miercuri, 26 aprilie).

Liga 4 se va relua o săptămână mai târziu, în 11/12 martie, cu runda a 14-a, prima din retur. Nu vor fi etape intermediare și de Paște se va juca sâmbăta, 15 aprilie. Liga 5 va debutat tot cu prima rundă a returului, în 25-26 martie și nu se va juca de Paște. La nivelul campionatelor juvenile, în 3 martie vor reveni competițiile juniorilor Under 11 și Under 12, iar în 5 martie încep juniorii Under 13. Juniorii Under 9 au dată de debut peste o săptămână, în 12 martie, cu o zi mai devreme, în 11 martie, fiind prevăzute jocuri în cadrul Cupei Satelor (Under 13). Juniorii Under 15 au primele meciuri din 2023 în perioada 9-11 martie, iar cei Under 17 vor debuta în intervalul 9-12 martie. Interliga Națională va începe în 19 martie, Juniorii Under 14 în perioada 22-26 martie, cei Under 10 în 25 martie, iar juniorii Under 19 între 15 și 18 martie.

La nivelul fotbalul județean, perioada de programare pentru vize AJF a debutat în 16 ianuarie. Operațiunile din Liga 4 trebuie să se încheie în 10 februarie (inclusiv), iar cele din Liga 5, respectiv copii și juniori, au termen încă două săptămâni, Ziua de Dragobete (24 februarie). Perioada de transferuri: 17 ianuarie – 13 februarie la nivelul competițiilor FRF, iar la nivelul AJF cu 48 de ore înaintea începerii campionatelor.