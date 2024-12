ANGAJĂRI la STAT 2024: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 15 decembrie 2024. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

Mai multe instituţii publice din Alba anunță posturi vacante la data de 15 decembrie 2024 și organizează concursuri în următoarea perioadă. Pentru ocuparea posturilor, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

*Primăria comunei Poiana Vadului, cu sediul in sat Poiana Vadului, nr.27A, județul Alba, organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual de execuție temporar vacant, in conformitate cu prevederile Hotărârii nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice și tinând cont de prevederile art.IV, alin (1) coroborat cu alin.(2) lit.a) din Ordonanța de urgență nr.34/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și modificarea și completarea unor acte normative.

DENUMIREA POSTULUI: GUARD

NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant

NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție

COMPARTIMENT: Deservire și gospodarire

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore/zi/ 40 de ore pe săptămână

PERIOADA: determinată

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului sunt:

-nivelul studiilor: medii, cu diploma de absolvire

-vechime în muncă: nu necesită

Dosarele de concurs se depun la Primăria Comunei Poiana Vadului, Compartimentul Impozite și taxe, resurse umane și relații cu publicul tel.0726553917

*Direcția de Asistență Socială Sebeș din subordinea Consiliului Local al municipiului Sebeș, organizează în data de 16.01.2025 ora 10:00, concurs de recrutare pentru ocuparea unui post contractual vacant de :

MEDIC – 1 post, compartimentul Asistență medicală școlară (durata timpului de muncă de 7 ore/zi, 35 ore/săptămână); – medic cu competențe limitate

Probele stabilire pentru concurs sunt: proba scrisă și interviul

Data, ora și locul desfășurării concursului :

– 16.01.2025 ora 10:00 – Aleea Lac, nr. 12 (sediul Direcției de Asistență Socială Sebeș) – proba scrisă

– Data și ora desfășurării interviului vor fi comunicate ulterior;

Termenul de depunere al dosarelor de înscriere : 10 zile lucrătoare de la publicarea anunțului, respectiv, 31.12.2024, inclusiv.

Condiții specifice

– Studii de specialitate medicale, facultatea de medicină absolvită cu examen de licență: specialitatea medicină

– Certificat de membru al Colegiului Medicilor;

– Vechime în specialitatea studiilor : – ;

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției : Direcția de Asistență Socială Sebeș, Aleea Lac, nr. 12 la compartimentul Resurse umane, tel. 0258731007, fax 0258730611, email : [email protected], persoană de contact: Pascal Andra Iulia.

*Direcția de Sănătate Publică Alba – Inspector de specialitate I A – specialitate stiinte ingineresti (1 post normă întreagă 8 ore/zi) din cadrul Laboratoruului de diagnostic si investigare in SP din structura Direcției de Sănătate Publică Alba.

Condiţii specifice:

– Denumire funcţie: Inspector de specialitate I A;

– Studii cerute: studii superioare absolvite cu diplomă de licență in domeniul ingineriei alimentului;

– Vechimea minimă în specialitatea studiilor: 7 ani;

– Cunoştinţe medii operare calculator.

Concursul are loc la sediul instituţiei şi constă în:

– selecția dosarelor de înscriere

– proba scrisă – 14. 01.2025, ora 10,00

– Interviu- Se va susține în termen de maxim 4 zile lucrătoare de la susținerea probei scrise, data și ora probei interviu se afișează odată cu rezultatele la proba scrisă

Relatii la sediul DSP ALBA, B-dul REVOLUTIEI 1989, nr.23, ALBA IULIA, TEL. 0258835244.

*Primăria comunei Galda de Jos organizează la sediul său din localitatea Galda de Jos, nr. 90, Judeţul Alba , concurs de recrutare, în data de 09.01.2025 – proba scrisă – pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a următorului post contractual vacante în cadrul unității de învățământ antepreșcolar Creșa Galda de Jos :

ÎNGRIJITOR, cu program de lucru de 8 ore/zi (40 de ore/săptămână);

Concursul se va organiza cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, şi va consta în redactarea unei lucrări scrise şi susținerea unui interviu, după următorul calendar:

• lucrarea scrisă va avea loc în data de 09.01.2025, ora 10,00 la sediul Primăriei Galda de Jos

• interviul se va susţine în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise

Condițiile specifice de participare la concurs sunt:

– studii medii;

– absolvirea cursului de instruire privind însușirea noțiunilor fundamentale de igienă constituie un avantaj și un criteriu de departajare;

– disponibilitate la un program flexibil și, eventual, prelungit;

– experiența în domeniu și/sau alte calificări necesare postului constituie un

avantaj și un criteriu de departajare.

Informații suplimentare se pot obține la sediul autorității organizatoare, situat în comuna Galda de Jos Strada Principală, nr. 90, Județul Alba, la telefon 0258.846032 sau e-mail: [email protected].

Prezentul anunț este postat la sediul primăriei comunei Galda de Jos și pe site-ul www.galda.ro.

*Direcția de Sănătate Publică Alba, Alba Iulia, județul Alba – Inspector de specialitate debutant – specialitate stiinte umaniste (1 post normă întreagă 8 ore/zi) din cadrul Compartimentului de evaluare si promovare a sanatatii din structura Direcției de Sănătate Publică Alba.

Condiţii specifice:

– Denumire funcţie: Inspector de specialitate debutant;

– Studii cerute: studii superioare absolvite cu diplomă de licență in domeniul stiintelor umaniste;

– Vechimea minimă în specialitatea studiilor: nu e cazul;

– Cunoştinţe medii operare calculator.

Concursul are loc la sediul instituţiei şi constă în:

– selecția dosarelor de înscriere

– proba scrisă – 14. 01.2025, ora 10,00

– Interviu- Se va susține în termen de maxim 4 zile lucrătoare de la susținerea probei scrise, data și ora probei interviu se afișează odată cu rezultatele la proba scrisă

Relatii suplimentare la sediul DSP ALBA, b-dul REVOLUTIEI 1989, nr. 23, ALBA IULIA, tel. 0258835244- comp. RU.

*Unitatea Militară 01684 Alba Iulia organizează concurs în vederea încadrării pe perioadă nedeterminată a postului vacant de personal civil contractual de șofer I la formațiunea de cazarmare

Structura în cadrul căreia se află postul: formațiunea de cazarmare anexă la UM 01684 Alba Iulia

Durata timpului de lucru: 8 ore/zi, 40 ore/săptămână

Durata contractului: nedeterminată

Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 23.12.2024, ora 14.00.

Dosarele de concurs se depun la sediul U.M. 01684 Alba Iulia, str. Mitropolit Alexandru Suluțiu Sterca nr.2 localitatea Alba Iulia, judeţul Alba, la secretarul comisiei de concurs, Lt.Gabriel Mărginean, telefon 0258 813491, sau 0258 813556, int. 104.

*Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, organizează concurs, în conformitate cu prevederile O.M.S. nr. 166/2023, pentru ocuparea urmatorului post contractual vacant:

– 1 post vacant cu normă întreagă de medic specialist, confirmat în specialitatea pediatrie, în cadrul Secției pediatrie – perioadă nedeterminată;

Condiţiile specifice de participare la concurs:

Pentru medic specialist confirmat în specialitatea pediatrie

– diplomă de licență în medicină;

– certificat de medic specialist în specialitatea pediatrie;

– vechime în specialitate: stagiu de rezidențiat terminat.

Relații suplimentare se pot obține de la Serviciul resurse umane și relații cu publicul al spitalului – telefon 0258/820825, interior 146.

*Comuna Săsciori organizează, în conformitate cu prevederile H.G nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, concurs de recrutare în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, a funcției contractuale de execuție de asistent medical școlar, grad profesional debutant în cadrul Compartimentului Asistență medicală comunitară al aparatului de specialitate al primarului comunei Săsciori, în data de 09.01.2025, ora 10:00, la sediul instituției din localitatea Săsciori, strada Principală, nr. 363, județ Alba, astfel:

Pentru a participa la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii specifice:

• diplomă de absolvire a studiilor postliceale în specialitatea asistent medical;

• adeverință eliberată în vederea participării la concurs, de către Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România;

• certificat de membru și aviz anual eliberat de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România;

Concursul organizat pentru ocuparea funcțiilor contractuale vacante de execuție de asistent medical comunitar și asistent medical comunitar școlar constă în următoarele etape succesive:

– selecția dosarelor de înscriere;

– proba scrisă;

– interviul;

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei comunei Săsciori din localitatea Săsciori, strada Principala nr. 363, județ Alba, la nr. de telefon 0258/741110, precum și la biroul secretarului comisiei de concurs, Maer Camelia Elena.

*OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ ALBA – consilier

1. Legea Cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996, republicată,cu modificările și completările ulterioare;

– Regimul general al cadastrului şi publicităţii imobiliare (TITLUL I,

CAPITOLUL I, CAPITOLUL II)

2. Ordinul nr. 741/2024 pentru modificarea şi completarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.445/2016 privind aprobarea organigramei oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară, a Centrului Naţional de Cartografie, precum şi a regulamentelor de organizare şi funcţionare ale acestora;

3. Codul Muncii, Legea 53/2003 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

– Dispoziţii generale (TITLUL I, CAPITOLUL I, CAPITOLUL II)

– Contractul individual de muncă (TITLUL II)

– Timpul de muncă şi timpul de odihnă (TITLUL III, CAPITOLUL I)

4. Legea – cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare

– Dispoziţii generale (CAPITOLUL I)

– Salarizarea (CAPITOLUL II)

– Dispoziţii tranzitorii (CAPITOLUL IV)

5. Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.

– Dispoziţii generale (CAPITOLUL I)

– Organizarea şi asigurarea accesului la informaţiile de interes public

(CAPITOLUL II)

– Sancțiuni (CAPITOLUL III)

– Dispoziţii tranzitorii şi finale (CAPITOLUL IV)

6. Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările și completările ulterioare;

7. Hotărârea nr. 905/2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor ;

8. Regulamentul-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice aprobat prin Hotărârea nr. 1336/2022 cu modificările și completările ulterioare.

– art.14-67, inclusiv.

*Municipiul Sebeș, județul Alba – PAZNIC la Compartimentul Ordine Publică, Pază Obiective și Evidența Persoanelor din cadrul Direcției Poliția Locală, cod COR 962907 – 1 post.

Condiţiile de participare la concurs cuprinzând condiţiile de studii, condiţiile de vechime în specialitate şi alte condiţii specifice:

1) studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;

2) atestat profesional, potrivit prevederilor art. 36 lit. d) și art. 38 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

3) 0 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei contractuale;

4) candidatul trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 15 din Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;

Condițiile de desfășurare a concursului:

Perioada de depunere a dosarelor de concurs: începând cu data de 04.12.2024, ora 8:00 și până cel târziu la data de 17.12.2024, ora 16:20;

Data, ora şi locul desfășurării probei scrise: 30.12.2024, ora 11:00, Piața Primăriei, nr. 1, Mun. Sebeş, Alba;

Data, ora şi locul susţinerii interviului: în termen de 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise, Piața Primăriei, nr. 1, Mun. Sebeş, Alba.

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare: MUNICIPIUL SEBEȘ – Alba, Mun. Sebeș 515800, Piața Primăriei, nr. 1, tel.: 0258731004, fax: 0258734187, e-mail: [email protected], persoană de contact: inspector, Nicoleta Irimie.

*ABA Mures – SGA Alba – 1 post vacant de lăcătuș mecanic. Activitatea se va desfășura în cadrul formației Baraj Mihoesti, din cadrul Sistemului de Gospodărire a Apelor Alba.

Condițiile specifice necesare în vederea participării la concursul pentru ocuparea postului corespunzător funcției contractuale de execuție sunt:

– Studii: studii medii / 10 clase + școală profesională;

– Calificare lăcătuș-mecanic;

– Disponibilitate la deplasări și program prelungit.

Informații suplimentare se pot obține la sediul Sistemului de Gospodărire a Apelor Alba, din Alba Iulia, Str. Lalelelor, nr. 7A sau la numărul de telefon 0258/833356, interior 3106, persoană de contact: Mihaela Marcus – secretar comisie de concurs și comisie de soluționare a contestațiilor.

*ABA Mures – SGA Alba – Post vacant de inginer, pe perioadă nedeterminată.

Activitatea profesională a postului de inginer se va desfășura în cadrul biroului Exploatare Lucrări, la sediul Sistemului de Gospodărire a Apelor Alba, din Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7A.

Condițiile specifice necesare în vederea participării la concursul pentru ocuparea postului corespunzător funcției contractuale de execuție sunt:

– Studii: superioare în domeniul fundamental al științelor inginerești;

– Disponibilitate la deplasări frecvente.

*ABA Mures – SGA Alba – Post vacant de agent hidrotehnic, pe perioadă nedeterminată.

Activitatea profesională a postului de agent hidrotehnic se va desfășura în cadrul formației regularizări si baraje Turda, localitatea Turda.

Condițiile specifice necesare în vederea participării la concursul pentru ocuparea postului corespunzător funcției contractuale de execuție sunt:

– Studii: studii medii / 10 clase + școală profesională;

– Disponibilitate la deplasări și program prelungit.

*ABA Mures – SGA Alba – 1 post vacant de Muncitor hidrometru – Stația Hidrometrică Sebeș – norma de lucru: 8 ore/zi

Condițiile specifice necesare în vederea participării la concursul pentru ocuparea postului corespunzător funcției contractuale de execuție sunt:

– Studii: studii medii / studii generale + școală profesională;

– disponibilitate pentru munca în teren;

– capacitate de a lucra de pe punți și din albie;

– disponibilitate de a lucra în program discontinuu în cursul unei zile si de a efectua ore suplimentare în cazul producerii unor fenomene hidrometeorologice periculoase.

*U.M. 01760 Sebeș, județul Alba – Un post vacant de personal civil contractual cu studii medii, de execuţie, de REFERENT IA în compartimentul documente clasificate la U.M. 01760 Sebeș

Principalele cerinţe ale postului:

-Studii medii liceale cu diplomă de bacalaureat.

-Curs arhivar.

-Minim 6 ani și 6 luni vechime în muncă.

Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea postului, sunt:

a) Studii medii liceale cu diplomă de bacalaureat;

b) Curs arhivar;

c) Vechime în muncă: minim 6 ani și 6 luni;

d) Nivelul de acces al funcţiei la informaţii clasificate este strict secret de importanță deosebită; în acest sens este necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze, privind efectuarea verificărilor în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarată „admis”;

e) Cunoştinţe de operare pe calculator: utilizarea în condiţii foarte bune a tehnicii de calcul, a sistemului de operare WINDOWS, a aplicaţiei MICROSOFT OFFICE;

f) Rapiditate în executarea ordinelor, sociabilitate, spirit de echipă, punctualitate, meticulozitate, coerenţă şi fluiditate în comunicarea orală şi scrisă, spirit de observaţie, grad ridicat al atenţiei distributive, logică, iniţiativă, responsabilitate, rezistenţă la lucru în condiţii de stres, capacitate ridicată de concentrare, coordonare, analiză şi sinteză;

g) Disponibilitate permanentă pentru desfăşurarea atribuţiilor funcţionale pe teritorul naţional, conform activităţilor planificate şi a sarcinilor primite;

h) Riscuri implicate: efort intelectual ridicat, radiaţii electromagnetice şi cele determinate de încordare psihică;

i) Păstrarea confidenţialităţii datelor şi informaţiilor cu caracter militar.

Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se va afişa în data de 19.12.2024, la sediul U.M. 01760, strada Călărași, nr. 76, Sebeș, jud. Alba, şi pe pagina de internet cci.mapn.ro, rubrica carieră / anunțuri, până la ora 16.00.

*U.M. 01760 Sebeș, județul Alba – Un post vacant de personal civil contractual cu studii superioare, de execuţie, de REFERENT DE SPECIALITATE DEBUTANT în compartimentul achiziții la U.M. 01760 Sebeș

Principalele cerinţe ale postului:

-Studii universitare de licență cu diplomă de licență.

-Curs expert achiziții.

-Fără vechime în muncă.

-Fără vechime în specialitatea studiilor.

Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea postului, sunt:

a) Studii universitare de licență cu diplomă de licență;

b) Curs expert achiziții publice;

c) Vechime în muncă: fără vechime în muncă;

d) Vechime în specialitatea studiilor: fără vechime în specialitatea studiilor;

e) Nivelul de acces al funcţiei la informaţii clasificate este strict secret; în acest sens este necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze, privind efectuarea verificărilor în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarată „admis”;

f) Cunoştinţe de operare pe calculator: utilizarea în condiţii foarte bune a tehnicii de calcul, a sistemului de operare WINDOWS, a aplicaţiei MICROSOFT OFFICE;

g) Rapiditate în executarea ordinelor, sociabilitate, spirit de echipă, punctualitate, meticulozitate, coerenţă şi fluiditate în comunicarea orală şi scrisă, spirit de observaţie, grad ridicat al atenţiei distributive, logică, iniţiativă, responsabilitate, rezistenţă la lucru în condiţii de stres, capacitate ridicată de concentrare, coordonare, analiză şi sinteză;

h) Disponibilitate permanentă pentru desfăşurarea atribuţiilor funcţionale pe teritorul naţional, conform activităţilor planificate şi a sarcinilor primite;

i) Riscuri implicate: efort intelectual ridicat, radiaţii electromagnetice şi cele determinate de încordare psihică;

j) Păstrarea confidenţialităţii datelor şi informaţiilor cu caracter militar.

Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se va afişa în data de 19.12.2024, la sediul U.M. 01760, strada Călărași, nr. 76, Sebeș, jud. Alba, şi pe pagina de internet cci.mapn.ro, rubrica carieră / anunțuri, până la ora 16.00.

*U.M. 01760 Sebeș, județul Alba – Un post vacant de personal civil contractual cu studii superioare, de execuţie, de ECONOMIST GR. I în compartimentul salarizare-decontări și fiscalitatela U.M. 01760 Sebeș

Principalele cerinţe ale postului:

-Studii universitare de licență cu diplomă de licență în domeniul economic.

Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea postului, sunt:

a) Studii universitare de licență cu diplomă de licență în domeniul economic;

b) Vechime în muncă: minim 3 ani și 6 luni;

c) Vechime în specialitate: minim 3 ani și 6 luni;

d) Nivelul de acces al funcţiei la informaţii clasificate este strict secret; în acest sens este necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze, privind efectuarea verificărilor în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarată „admis”;

e) Cunoştinţe de operare pe calculator: utilizarea în condiţii foarte bune a tehnicii de calcul, a sistemului de operare WINDOWS, a aplicaţiei MICROSOFT OFFICE;

f) Rapiditate în executarea ordinelor, sociabilitate, spirit de echipă, punctualitate, meticulozitate, coerenţă şi fluiditate în comunicarea orală şi scrisă, spirit de observaţie, grad ridicat al atenţiei distributive, logică, iniţiativă, responsabilitate, rezistenţă la lucru în condiţii de stres, capacitate ridicată de concentrare, coordonare, analiză şi sinteză;

g) Disponibilitate permanentă pentru desfăşurarea atribuţiilor funcţionale pe teritorul naţional, conform activităţilor planificate şi a sarcinilor primite;

h) Riscuri implicate: efort intelectual ridicat, radiaţii electromagnetice şi cele determinate de încordare psihică;

i) Păstrarea confidenţialităţii datelor şi informaţiilor cu caracter militar.

Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se va afişa în data de 19.12.2024, la sediul U.M. 01760, strada Călărași, nr. 76, Sebeș, jud. Alba, şi pe pagina de internet cci.mapn.ro, rubrica carieră / anunțuri, până la ora 16.00.

*U.M. 01760 Sebeș, județul Alba – Un post vacant de personal civil contractual cu studii medii, de execuţie, de REFERENT I în compartimentul logistică la U.M. 01760 Sebeș

Principalele cerinţe ale postului:

-Studii medii liceale cu diplomă de bacalaureat.

-Minim 3 ani și 6 luni vechime în muncă.

Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea postului, sunt:

a) Studii medii liceale cu diplomă de bacalaureat;

b) Vechime în muncă: minim 3 ani și 6 luni;

c) Nivelul de acces al funcţiei la informaţii clasificate este strict secret; în acest sens este necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze, privind efectuarea verificărilor în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarată „admis”;

d) Cunoştinţe de operare pe calculator: utilizarea în condiţii foarte bune a tehnicii de calcul, a sistemului de operare WINDOWS, a aplicaţiei MICROSOFT OFFICE;

e) Rapiditate în executarea ordinelor, sociabilitate, spirit de echipă, punctualitate, meticulozitate, coerenţă şi fluiditate în comunicarea orală şi scrisă, spirit de observaţie, grad ridicat al atenţiei distributive, logică, iniţiativă, responsabilitate, rezistenţă la lucru în condiţii de stres, capacitate ridicată de concentrare, coordonare, analiză şi sinteză;

f) Disponibilitate permanentă pentru desfăşurarea atribuţiilor funcţionale pe teritorul naţional, conform activităţilor planificate şi a sarcinilor primite;

g) Riscuri implicate: efort intelectual ridicat, radiaţii electromagnetice şi cele determinate de încordare psihică;

h) Păstrarea confidenţialităţii datelor şi informaţiilor cu caracter militar.

Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se va afişa în data de 19.12.2024, la sediul U.M. 01760, strada Călărași, nr. 76, Sebeș, jud. Alba, şi pe pagina de internet cci.mapn.ro, rubrica carieră / anunțuri, până la ora 16.00.

*SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE AIUD – Manager – persoana fizica, pe o perioadă de 4 ani, la Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud

Condiţii de participare

Candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

d) este aptă din punct de vedere medical şi psihologic să exercite funcţia de manager. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie sau de către unităţile sanitare abilitate, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;

e) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitatea studiilor, prevăzute la art. 176 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare astfel:

– să fie absolvent de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în medicină, specializarea medicină, medicină dentară, specializarea medicină dentară, ştiinţe juridice sau ştiinţe economice;

– să fie absolvent cu diplomă a studiilor universitare de master în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei sau cu diplomă conform prevederilor art. 57 alin. (2) din Legea nr. 199/2023, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia absolvenţilor de medicină, specializarea medicină şi medicină dentară, specializarea medicină dentară;

– să aibă cel puţin 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei.

f) îndeplineşte condiţia de absolvire a unor cursuri de perfecţionare în management sanitar sau management al serviciilor de sănătate, avizate de Ministerul Sănătăţii în baza criteriilor de calitate stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii prevăzut la art. V din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi stabilirea unor alte măsuri în domeniul sănătăţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 328/2022;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

h) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;

i) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare.

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon: 0258861302, interior 120 sau la compartiment Resurse umane din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI