Vineri, Metalurgistul Cugir – CSM Unirea Alba Iulia, derby „de Alba” | În play-off, ACS Mediaș – CS Universitar Alba Iulia

Un nou derby „de Alba” este programat în a 3-a etapă din play-out-ul Seriei 9 din eșalonul terț, duelul orgoliilor între Metalurgistul Cugir și CSM Unirea Alba Iulia. Ultima clasată, Industria Galda de Jos, se deplasează la Reghin cu un nou antrenor, Paul Ciucă, pe banca tehnică. În play-off, CS Universitar Alba Iulia are joc extern cu ACS Mediaș.

*Metalurgistul Cugir (locul doi, 28 de puncte) – CSM Unirea Alba Iulia (prima poziție, 35 de puncte), mâine, ora 17.00, în play-out.

O dispută între rivale, primele două clasate din play-out, la 3 săptămâni distanță de precedenta întâlnire directă, o remiză, scor 1-1, din ultima etapă a sezonului regular (23 martie), meci în care „alb-negrii” și-au jucat ultima șansă de accedere în play-off. Albaiulienii, la prima deplasare din această fază a competiției, se mândresc cu faptul că sunt singura grupare din serie care nu a pierdut niciun meci în acest an, acel egal de la Cugir însemnând singurele puncte pierdute în primăvară. De partea cealaltă și amfitrionii au legat 3 jocuri fără eșec, precedenta reprezentație însemnând o victorie la Galda de Jos (3-2). La Metalurgistul va reveni Șaucă, dar vor absenta Vitinha, Udrea și Kiraly, iar în tabăra oponenților sunt probleme medicale pentru P. Codrea, E. Codrea și D. Nistor (indisponibili), respectiv Al. Giurgiu (dureri la gleznă), revenind C. Cristea și Ciaun. În disputele directe, gruparea din Cetatea Marii Uniri are o serie de 5 confruntări fără a pierde în fața rivalilor, mai bine de un an.

„Ne așteaptă iarăși un meci atractiv. Chiar dacă nu există miză, orgoliile rămân între Metalurgistul Cugir și Unirea Alba Iulia indiferent de pozițiile din clasament. Sperăm să fie spectacol fotbalistic și așteptăm cât mai mulți spectatori în tribună”, a punctat Lucian Itu.

„Tratăm acest duel ca oricare altul și ne dorim foarte mult să ne impunem. Nu avem nicio revanșă de luat raportat la întâlnirea anterioară. Acum este un meci din altă fază a campionatului, cel mai bun să câștige. Chiar dacă există orgolii, ambiții și rivalități, sperăm ca fair-play-ul să fie la înălțime”, a declarat Alexandru Pelici.

*ACS Mediaș (locul 3, 35 de puncte) – CS Universitar Alba Iulia (locul 4, 31 de puncte), sâmbătă, ora 17.00, în play-off.

Universitarii sunt dezamăgiți după cele două înfrângeri, insuccesul cu Unirea Ungheni, de pe „Pielarul”, însemnând reducerea drastică a șanselor de a ajunge pe loc de baraj. Vizitatorii nu contează pe Minteuan – nerefăcut și au în față un adversar care i-a învins în ambele dispute din prima parte a stagiunii (un dublu 1-0), o formație care etapa anterioară a remizat în fieful liderului

Foto: CSM Unirea Alba Iulia (facebook)

