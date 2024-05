VINERI: Acad. Ioan-Aurel Pop, președintele Academiei Române, conferință despre eroul național Avram Iancu, în cadrul Festivalului Internațional „Lucian Blaga” Sebeș

Vineri, Acad. Ioan-Aurel Pop, președintele Academiei Române, va susține o conferință despre eroul național Avram Iancu, în cadrul Festivalului Internațional „Lucian Blaga” Sebeș.

Marele filosof se și ne flata, imaginându-i pe români – după ce fuseseră în stare să trăiască «Poemele luminii» sau făurirea Marii Uniri – drept depozitari ai echilibrului, meniți să fie puntea de legătură între Europa pragmatică și concurențială (activă) și Europa letargică și profundă (contemplativă). Convins de această ecuație complicată, Lucian Blaga (ca toți marii oameni de cultură români) a înțeles și explicat un fapt remarcabil, anume nevoia orientării noastre spre Occident.

Organizatorii celei de-a XLIV-a ediții a Festivalului Internațional „Lucian Blaga” Sebeș au plăcerea de a vă invita la conferința susținută de prof. univ. dr. Ioan-Aurel Pop, președintele Academiei Române, despre eroul național Avram Iancu, în lumina adusă sufletului românesc de Lucian Blaga. Evenimentul va avea loc vineri, 17 mai 2024, începând cu ora 17.00, în aula Primăriei Municipiului Sebeș, fiind organizat în colaborare cu Editura „Școala Ardeleană” din Cluj-Napoca.

IOAN-AUREL POP, președintele Academiei Române (2018-), profesor și rector al Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (2012-2020), este autor și coautor a peste optzeci de cărți, tratate și manuale și a peste șapte sute de studii și articole, dintre care mai recente sunt „Instituţii medievale româneşti” (Editura Școala Ardeleană, 2022), „Hunedoreştii. O familie europeană” (Editura Școala Ardeleană, 2020), „Veghea asupra limbii române” (Editura Litera, 2020), „De la romani la români: o pledoarie pentru latinitate” (Editura Litera, 2019), „Scurtă istorie a românilor” (Editura Litera, 2019), „Românii. Eseuri dinspre Unire” (Editura Școala Ardeleană, 2019) și „Southeastern Europe in the Middle Ages and Early Modern Times: Power and Influence between Vatican and Orthodoxy” (Berlin: Frank & Timme, 2021).

I s-a acordat titlul de Doctor Honoris Causa din partea a mai mult de zece universități din țară și străinătate. Este membru al unor academii și societăți savante străine, între care Academia Europaea, Academia Europeană de Știință și Artă de la Salzburg (Austria), Academia Națională Virgiliană din Mantova (Italia), Ateneo Veneto din Veneția (Italia), Academia Europeană de Științe, Arte și Litere din Paris (Franța). A fost visiting professor al unor universități din SUA, Italia, Franța, Ungaria și Austria, precum și director al Institutului Cultural Român din New York (SUA) și al Institutului Român de Cultură și Cercetare Umanistică din Veneția (Italia).

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI