Viespea neagră a prunelor – prevenire și combatere. Schema de tratament

Viespea neagră a prunelor – Hoplocampa minuta – este unul dintre cei mai temuți dăunători ai acestei specii, răspândit în Europa și Asia, al cărui atac poate provoca realmente pagube severe în livezi. Viespea neagră a prunului nu atacă numai această specie, ci poate afecta și caisul sau cireșul.

Viespea neagră a prunelor are un aspect și câteva caracteristici ce o fac ușor de recunoscut. În forma sa adultă, are 4-5 mm lungime și culoarea neagră, lucioasă.

Cu antene negre și picioare galbene-maronii, această viespe are aripi transparente, cu nervuri maronii, cu baza fumurie și stigma neagră. Viespea neagră a prunului trăiește 15 zile în forma adultă, timp în care se hrănește cu nectar și polen. O femelă depune până la 60 de ouă – câte un ou pe fruct.

Ouăle de viespea neagră a prunului au aspect sticlos și incubează în 10-15 zile. Larva de viespe neagră a prunelor este o omidă falsă, cu o lungime de 9-11 mm, cilindrică, de culoare albă, până la verzuie, cu capul brun. Larvele, prin strivire, se recunosc după mirosul caracteristic de benzaldehida (miros de ploșniță). Stadiul de larvă la viespea neagră a prunelor durează 25-40 de zile, iar larvele trec prin 4-5 stadii de larvare.

Pupa este de culoare alb-gălbuie, protejată de un cuib de mătase și de pământ. Se împupează primăvara, iar acest stadiu durează 20 de zile. Viespea neagră a prunilor are o generație pe an. Dăunătorul iernează în stadiu de larvă, sub coroana pomilor, în sol, la 2-10 cm adâncime.

În luna martie, când temperaturile solului trec de 6 grade Celsius, iar în aer media depășește 8 grade Celsius, larva se transformă în pupă. Viespea neagră a prunului, în forma adultă, apare în aprilie, cu o săptămână înainte să înflorească prunul. Prima dată apar adulții la câmpie și apoi în zonele de deal. Zborul adulților coincide cu înflorirea prunului, caisului sau cireșului, atunci când temperatura aerului atinge 10 grade C.

Femelele își introduc ouăle după 5-7 zile de la apariție, interval în care are loc și copulația. Într-o floare pot fi depuse 1, chiar 2 ouă. Larvele pătrund în fructele abia formate. Larele consumă sâmburele crud și trec noaptea de pe un fruct pe altul, ajungându-se ca o larvă să afecteze 4-6 fructe. În luna iunie, larvele ajung pe sol, fie odată cu fructele căzute, fie lăsându-se singure în sol. Odată ajunse la nivelul solului, pătrund în sol, își confecționează un cocon, așteptând în acest mod primăvara următoare.

Fructele atacate de larvele viespii prunului cad, de regulă, odată cu prima cădere fiziologică a fructelor, având un colorit asemănător celor din pârgă, acest fenomen fiind cunoscut ca „fulgerarea prunelor”. Ca semne vizibile ale atacului, pe suprafața fructelor se pot vedea găurele de 1,2 mm. Fructul tăiat emană un miros de ploșniță, iar în interior se văd fecalale larvei.

Viespea neagră a prunelor: schemă de tratamente pentru combatere

Pentru combaterea viespii negre a prunului se poate efectua un tratament la debutul înfloritului și unul la scuturarea petalelor, moment care coincide cu atacul altei viespi a sâmburoaselor – Eurytoma schreineri.

Se fac trei tratamente la distanță de 7 zile, alternând insecticidele folosite: Karate Zeon sau Decis 25 WG.

Săpatul sau aratul solului de sub pomi, toamna și primăvara devreme, distruge mare parte dintre larvele hibernante, constituind o măsură agrotehnică foarte importantă pentru eliminarea rezervei acestui dăunător.

