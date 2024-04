Ce tratamente se fac în perioada de înflorire a pomilor fructiferi

13 aprilie: Ziua Internaţională a Rock and Roll-ului Pe 13 aprilie se sărbătoreşte Ziua Internaţională a Rock and Roll-ului. Rock and roll (scris și rock & roll sau rock ‘n’ roll) este un stil muzical cu originar din Statele Unite ale Americii, care s-a dezvoltat în special la sfârșitul anilor 1940 și începutul anilor 1950 dintr-o […]