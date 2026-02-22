Curier Județean

VIDEO | Vacanță de o săptămână pentru elevii din Alba: Recomandări din partea polițiștilor Biroului Siguranță Școlară pentru siguranța în mediul online

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

De

Vacanță de o săptămână pentru elevii din Alba: Recomandări din partea polițiștilor Biroului Siguranță Școlară pentru siguranța în mediul online

Elevii din județul Alba se vor afla în vacanță în perioada 23 februarie – 1 martie 2026. 

În context polițiștii din cadrul Biroul Siguranță Școlară al IPJ Alba le-au transmis, duminică, 22 februarie 2026, elevilor din județ o serie de recomandări pentru asigurarea siguranței în mediul online.

„Dragi elevi, știm că, în această perioadă, vă bucurați de vacanță. Atenția polițiștilor din cadrul Biroului Siguranță Școlară se îndreaptă și de această dată către voi.

Pentru ca zilele de vacanță să rămână doar amintiri frumoase, polițiștii vă recomandă să fiți atenți cu cine interacționați în mediul online și să nu acceptați cererile de prietenie de la necunoscuți.

De asemenea, aceștia vă reamintesc să nu trimiteți datele personale persoanelor necunoscute.

Vacanță plăcută și offline!”, se arată, între altele, în mesajul special amintit.

Sursa: IPJ Alba

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

FOTO | Camere video instalate într-o comună din Alba pentru a opri depozitarea ilegală de deșeuri de către „trecători”: „De azi înainte suntem cu ochii pe voi!”

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 8 minute

în

22 februarie 2026

De

Camere video instalate într-o comună din Alba pentru a opri depozitarea ilegală de deșeuri de către „trecători”: „De azi înainte suntem cu ochii pe voi!” În câteva puncte critice din comuna Livezile au fost instalate camere video de supraveghere pentru descurajarea depozitării ilegale de deșeuri. Camerele video sunt funcționale din 10 februarie 2026, a anunțat […]

Citește mai mult

Curier Județean

„Ziua Femeii” 2026 la Blaj: Până când se fac înscrierile pentru evenimentul dedicat doamnelor pensionare din „Mica Romă”

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 38 de minute

în

22 februarie 2026

De

„Ziua Femeii” 2026 la Blaj: Până când se fac înscrierile pentru evenimentul dedicat doamnelor pensionare din „Mica Romă” Primăria Municipiului Blaj invită doamnele pensionare din oraş la sărbătoarea „Ziua Femeii” 2026. Evenimentul va fi organizat duminică, 8 martie 2026, începând cu ora 12.00, la Căminul Cultural din Tiur. Înscrierile se fac până în 3 martie.2026 […]

Citește mai mult

Curier Județean

AMENZI de aproape 5.500 de lei date de polițiștii rutieri într-o singură noapte în Alba Iulia și în Apuseni: Șoferi cu „alcool la bord”, identificați și sancționați

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

22 februarie 2026

De

AMENZI de aproape 5.500 de lei date de polițiștii rutieri într-o singură noapte în Alba Iulia și în Apuseni: Șoferi cu „alcool la bord”, identificați și sancționați În noaptea de 21/22 februarie 2026, polițiștii Serviciului Rutier Alba au acționat, pe raza municipiului Alba Iulia și în zona Munților Apuseni, pentru depistarea și sancționarea conducătorilor auto […]

Citește mai mult