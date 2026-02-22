VIDEO | Vacanță de o săptămână pentru elevii din Alba: Recomandări din partea polițiștilor Biroului Siguranță Școlară pentru siguranța în mediul online

Vacanță de o săptămână pentru elevii din Alba: Recomandări din partea polițiștilor Biroului Siguranță Școlară pentru siguranța în mediul online

Elevii din județul Alba se vor afla în vacanță în perioada 23 februarie – 1 martie 2026.

În context polițiștii din cadrul Biroul Siguranță Școlară al IPJ Alba le-au transmis, duminică, 22 februarie 2026, elevilor din județ o serie de recomandări pentru asigurarea siguranței în mediul online.

„Dragi elevi, știm că, în această perioadă, vă bucurați de vacanță. Atenția polițiștilor din cadrul Biroului Siguranță Școlară se îndreaptă și de această dată către voi.

Pentru ca zilele de vacanță să rămână doar amintiri frumoase, polițiștii vă recomandă să fiți atenți cu cine interacționați în mediul online și să nu acceptați cererile de prietenie de la necunoscuți.

De asemenea, aceștia vă reamintesc să nu trimiteți datele personale persoanelor necunoscute.

Vacanță plăcută și offline!”, se arată, între altele, în mesajul special amintit.

