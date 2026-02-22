VIDEO | Vacanță de o săptămână pentru elevii din Alba: Recomandări din partea polițiștilor Biroului Siguranță Școlară pentru siguranța în mediul online
Vacanță de o săptămână pentru elevii din Alba: Recomandări din partea polițiștilor Biroului Siguranță Școlară pentru siguranța în mediul online
Elevii din județul Alba se vor afla în vacanță în perioada 23 februarie – 1 martie 2026.
În context polițiștii din cadrul Biroul Siguranță Școlară al IPJ Alba le-au transmis, duminică, 22 februarie 2026, elevilor din județ o serie de recomandări pentru asigurarea siguranței în mediul online.
„Dragi elevi, știm că, în această perioadă, vă bucurați de vacanță. Atenția polițiștilor din cadrul Biroului Siguranță Școlară se îndreaptă și de această dată către voi.
Pentru ca zilele de vacanță să rămână doar amintiri frumoase, polițiștii vă recomandă să fiți atenți cu cine interacționați în mediul online și să nu acceptați cererile de prietenie de la necunoscuți.
De asemenea, aceștia vă reamintesc să nu trimiteți datele personale persoanelor necunoscute.
Vacanță plăcută și offline!”, se arată, între altele, în mesajul special amintit.
Sursa: IPJ Alba
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
FOTO | Camere video instalate într-o comună din Alba pentru a opri depozitarea ilegală de deșeuri de către „trecători”: „De azi înainte suntem cu ochii pe voi!”
Camere video instalate într-o comună din Alba pentru a opri depozitarea ilegală de deșeuri de către „trecători”: „De azi înainte suntem cu ochii pe voi!” În câteva puncte critice din comuna Livezile au fost instalate camere video de supraveghere pentru descurajarea depozitării ilegale de deșeuri. Camerele video sunt funcționale din 10 februarie 2026, a anunțat […]
„Ziua Femeii” 2026 la Blaj: Până când se fac înscrierile pentru evenimentul dedicat doamnelor pensionare din „Mica Romă”
„Ziua Femeii” 2026 la Blaj: Până când se fac înscrierile pentru evenimentul dedicat doamnelor pensionare din „Mica Romă” Primăria Municipiului Blaj invită doamnele pensionare din oraş la sărbătoarea „Ziua Femeii” 2026. Evenimentul va fi organizat duminică, 8 martie 2026, începând cu ora 12.00, la Căminul Cultural din Tiur. Înscrierile se fac până în 3 martie.2026 […]
AMENZI de aproape 5.500 de lei date de polițiștii rutieri într-o singură noapte în Alba Iulia și în Apuseni: Șoferi cu „alcool la bord”, identificați și sancționați
AMENZI de aproape 5.500 de lei date de polițiștii rutieri într-o singură noapte în Alba Iulia și în Apuseni: Șoferi cu „alcool la bord”, identificați și sancționați În noaptea de 21/22 februarie 2026, polițiștii Serviciului Rutier Alba au acționat, pe raza municipiului Alba Iulia și în zona Munților Apuseni, pentru depistarea și sancționarea conducătorilor auto […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Profesorul Cristian Păun: România a ajuns la 60% din PIB datorie publică. ,,O bornă importantă pe care o vom da greu înapoi”
Profesorul Cristian Păun: România a ajuns la 60% din PIB datorie publică. ,,O bornă importantă pe care o vom da...
Mesajele RO-Alert vor avea sunete diferite, în funcție de tipul comunicării și de gravitatea situației. Raed Arafat: „Adaptarea sunetelor RO-ALERT nu este rezultatul unui eveniment punctual sau al unor reacții recente”
Mesajele RO-Alert vor avea sunete diferite, în funcție de tipul comunicării și de gravitatea situației Mesajele RO-Alert vor avea sunete...
Știrea Zilei
FOTO | Viitorul Sântimbru, liderul SuperLigii de fotbal din Alba, are fani înfocați în Republica Moldova: Cum s-a născut această legătură de suflet
Viitorul Sântimbru, liderul SuperLigii de fotbal din Alba, are fani înfocați în Republica Moldova: Cum s-a născut această legătură de...
ANGAJĂRI la STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 22 februarie 2026. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS
ANGAJĂRI la STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 22 februarie 2026. Calendarul examenelor și condițiile...
Curier Județean
FOTO | Camere video instalate într-o comună din Alba pentru a opri depozitarea ilegală de deșeuri de către „trecători”: „De azi înainte suntem cu ochii pe voi!”
Camere video instalate într-o comună din Alba pentru a opri depozitarea ilegală de deșeuri de către „trecători”: „De azi înainte...
„Ziua Femeii” 2026 la Blaj: Până când se fac înscrierile pentru evenimentul dedicat doamnelor pensionare din „Mica Romă”
„Ziua Femeii” 2026 la Blaj: Până când se fac înscrierile pentru evenimentul dedicat doamnelor pensionare din „Mica Romă” Primăria Municipiului...
Politică Administrație
FOTO | Noul spațiu al centrului de zi pentru persoane vârstnice din cartierul Mihail Kogălniceanu din Sebeș, prezentat seniorilor care domiciliază în zonă
Noul spațiu al centrului de zi pentru persoane vârstnice din cartierul Mihail Kogălniceanu din Sebeș, prezentat seniorilor care domiciliază în...
Comunicat de presă | PSD solicită PNL și USR să înceteze disputa care blochează reforma de relansare economică
PSD solicită PNL și USR să înceteze disputa care blochează reforma de relansare economică PSD face apel la PNL și...
Opinii Comentarii
21 februarie: 122 de ani de la moartea lui Sava Henția, unul dintre marii maeștri ai picturii românești
21 februarie: 122 de ani de la moartea lui Sava Henția, unul dintre marii maeștri ai picturii românești Sâmbătă, 21...
21 februarie: Biserica Ortodoxă îl prăznuiește pe Sfântul Cuvios Timotei, cel din Simboli
21 februarie: Biserica Ortodoxă îl prăznuiește pe Sfântul Cuvios Timotei, cel din Simboli Despre viața Sfântului Cuvios Timotei se cunosc...