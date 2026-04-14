Ştirea Ta

VIDEO-ȘTIREA TA | Așa da! Exemplu de spirit civic oferit de o femeie din Alba Iulia: A curățat o parcare de pe Bulevardul 1 Decembrie 1918. „Nu mai puteam vedea toată ziua mizeria asta”

Bogdan Ilea

Publicat

acum o oră

în

De

Așa da! Exemplu de spirit civic oferit de o femeie din Alba Iulia: A curățat o parcare de pe Bulevardul 1 Decembrie 1918. „Nu mai puteam vedea toată ziua mizeria asta”

O femeie din Alba Iulia a dat dovadă de spirit civic și bun-simț atunci când a decis să curețe de mizerie o parcare de pe Bulevardul 1 Decembrie 1918, sătulă de nepăsarea celor din jur.

Doamna Maria a decis că nu mai suportă să vadă gunoaiele aruncate la întâmplare, fără păsare, de diferiți oameni și a pus mâna pe mătură, apucându-se imediat de treabă:

„Nu mai puteam vedea toată ziua mizeria asta!”, a explicat femeia.

La final, parcarea arată ca nou nouță, însă, cel mai probabil, este doar o chestiune de timp până când mizeria va apărea din nou din cauza persoanelor care nu țin cont de regulile elementare de conviețuire și bun-simț.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Ştirea Ta

