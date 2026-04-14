VIDEO-ȘTIREA TA | Așa da! Exemplu de spirit civic oferit de o femeie din Alba Iulia: A curățat o parcare de pe Bulevardul 1 Decembrie 1918. „Nu mai puteam vedea toată ziua mizeria asta”
O femeie din Alba Iulia a dat dovadă de spirit civic și bun-simț atunci când a decis să curețe de mizerie o parcare de pe Bulevardul 1 Decembrie 1918, sătulă de nepăsarea celor din jur.
Doamna Maria a decis că nu mai suportă să vadă gunoaiele aruncate la întâmplare, fără păsare, de diferiți oameni și a pus mâna pe mătură, apucându-se imediat de treabă:
„Nu mai puteam vedea toată ziua mizeria asta!”, a explicat femeia.
La final, parcarea arată ca nou nouță, însă, cel mai probabil, este doar o chestiune de timp până când mizeria va apărea din nou din cauza persoanelor care nu țin cont de regulile elementare de conviețuire și bun-simț.
VIDEO-ȘTIREA TA | Bolizi de lux, parcați pe locurile destinate persoanelor cu dizabilități la Alba Iulia: „Unde ați mai văzut voi așa ceva?”
Bolizi de lux, parcați pe locurile destinate persoanelor cu dizabilități la Alba Iulia: „Unde ați mai văzut voi așa ceva?” Doi bolizi de lux, marca Mercedes, au fost surprinși astăzi, 12 aprilie 2026, în timp ce ocupau locurile de parcare destinate persoanelor cu dizabilități, în Cetatea Alba Carolina. Un cititor Ziarul Unirea a filmat momentul, […]
FOTO ȘTIREA TA | „Bucuria de a oferi un zâmbet”, gest mărinimos de Paști în Alba Iulia: O persoană a „ascuns” jucării într-un parc
„Bucuria de a oferi un zâmbet”, gest mărinimos de Paști în Alba Iulia: O persoană a „ascuns” jucării într-un parc O persoană anonimă a făcut un gest mărinimos cu ocazia sărbătorilor pascale, la Alba Iulia. Mai exact, a „ascuns” cadouri pentru cei mici într-o zonă din oraș. Câteva jucării, precum o mașinuță și o păpușă, […]
FOTO ȘTIREA TA | Nepăsare fără margini la Alba Iulia: ,,Bolizi” parcați pe pista de biciclete și trotuare în mai multe zone din oraș. ,,De Paște să fim mai buni – o vorbă și atât pentru unii”
Nepăsare fără margini la Alba Iulia: Bolizi parcați pe pista de biciclete și trotuare în mai multe zone din oraș. ,,De Paște să fim mai buni – o vorbă și atât pentru unii” Îndemnul de a fi mai buni de sărbători pare să rămână, pentru unii oameni din Alba Iulia, doar o simplă vorbă. Chiar […]
Schimbarea Guvernului maghiar va pune și mai multă presiune economică și socială pe țara noastră. Economist: „Vor fi și mai multe motive pentru investiții în Ungaria în detrimentul României”
Schimbarea Guvernului maghiar va pune și mai multă presiune economică și socială pe țara noastră. Economist: „Vor fi și mai...
România, depășită net de Bulgaria în plan economic: „Drumul spre prăpastie”. Datele șocante ale unei analize FMI
România, depășită net de Bulgaria în plan economic: „Drumul spre prăpastie”. Datele șocante ale unei analize FMI FMI a emis...
Crima de la Cenade: AREST PREVENTIV pentru tânărul de 18 ani care ar fi ucis un bărbat
Crima de la Cenade: AREST PREVENTIV pentru tânărul de 18 ani care ar fi ucis un bărbat Procurorul din cadrul...
VIDEO | Incendiu pe autostrada A10, Teiuș – Aiud: O autoutilitară de transport marfă arde ca o torță
Incendiu pe autostrada A10, Teiuș – Aiud: O autoutilitară de transport marfă arde ca o torță O autoutilitară de transport...
15 aprilie 2026 | Restricții de circulație în Alba Iulia: Se lucrează la trecerea la nivel cu calea ferată din zona Mărășești. Intervalul orar în care traficul o să fie afectat
Restricții de circulație în Alba Iulia: Se lucrează la trecerea la nivel cu calea ferată din zona Mărășești. Intervalul orar...
CTS Alba, apel la DONARE de sânge pentru grupele O negativ, A pozitiv și AB pozitiv: ,,Avem stocuri foarte mici”
CTS Alba, apel la DONARE de sânge pentru grupele O negativ, A pozitiv și AB pozitiv: ,,Avem stocuri foarte mici”...
FOTO | Lucrările de extindere a adăpostului public pentru câini fără stăpân din Alba Iulia, finalizate: Alte 29 de țarcuri vor fi modernizate de primărie printr-un parteneriat cu Asociația “Prietenii lui Azor”
Lucrările de extindere a adăpostului public pentru câini fără stăpân din Alba Iulia, finalizate: Alte 29 de țarcuri vor fi...
AUR, SOS și POT vor legalizarea Mișcării Legionare și omagierea criminalilor de război: Proiect depus în Parlament
AUR, SOS și POT vor legalizarea Mișcării Legionare și omagierea criminalilor de război: Proiect depus în Parlament Un proiect de...
Marțea Albă, a doua zi din Săptămâna Luminată. Ce e bine să faci ca să eviți ghinionul din anul acesta
Marțea Albă, a doua zi din Săptămâna Luminată. Ce e bine să faci ca să eviți ghinionul din anul acesta...
Sufletele celor care mor în Săptămâna Luminată ajung în Rai? Credința populară că în această săptâmână ușile Raiului sunt deschise
Sufletele celor care mor în Săptămâna Luminată ajung în Rai? Credința populară că în această săptâmână ușile Raiului sunt deschise,...