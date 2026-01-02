VIDEO | Primele cireșe din 2026 au apărut în supermarket-uri: Preț de infarct pentru gustul verii, în plină iarnă
Primele cireșe din 2026 au apărut în supermarket-uri: Preț de infarct pentru gustul verii, în plină iarnă
Chiar dacă iarna e departe de a fi pe sfârșit, pe rafturile supermarketurilor din România au apărut deja cireșele, fructele delicioase care ne duc cu gândul la vară. Însă, la început de ianuarie 2026, un kilogram de cireșe are un preț incredibil, care îi lasă pe clienți cu gura căscată.
Kilogramul de cireșe a ajuns să coste cât jumătate de plin de benzină sau o masă decentă la restaurant, transformând un fruct banal de vară într-un mic lux pentru cei mai mulți dintre clienții magazinelor. Pofta vine rapid la vederea fructelor, dar decizia de cumpărare cere un moment de gândire, dar și de verificare a portofelului.
Dacă până acum vi s-a părut că vara găsiți cireșe la prețuri ridicate, între 25 și 40 de lei per kilogram, atunci iarna aceasta pregătiți-vă de un șoc emoțional. Gustul verii nu a fost niciodată mai exclusivist. Îl găsești pe rafturile Lidl, ambalat frumos și tarifat pe măsură. Dacă prețul inițial era de 99,99 lei kilogramul, vineri, 2 ianuarie 2026, fructele erau la preț promoțional, de 79,99 lei.
În ciuda reducerii de 20%, cumpărătorii nu par atrași de gustul verii, iar scăderea prețului se datorează cel mai probabil faptului că cireșele au început să se strice.
Astfel, cu mai 100 de lei, în 2026, în loc să faceți un mic coș de cumpărături cu produse de bază, să plătiți o factură mică, un abonament lunar sau o ieșire modestă în oraș, fără pretenții, puteți să vă simțiți ca vara și să savurați un bol cu cireșe.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
La un pas de tragedie într-o comună din Alba: Un copil de 3 ani și un bărbat de 47 de ani, răniți după ce au fost loviți de o mașină pe trotuar
Un copil de 3 ani și un bărbat de 47 de ani, răniți după ce au fost loviți de o mașină pe trotuar, într-o comună din Alba În noaptea de 31 decembrie 2025 spre 1 ianuarie 2026, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Blaj au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, […]
Horoscop 2026 CARIERĂ și BANI pentru fiecare zodie: Racii pun viața personală în prim-plan, Scorpionii trec printr-o transformare profundă
Horoscop 2026 CARIERĂ și BANI pentru fiecare zodie: Racii pun viața personală în prim-plan, Scorpionii trec printr-o transformare profundă După ani marcați de schimbări bruște și instabilitate, 2026 vine cu o energie profund transformatoare și ne cere maturitate emoțională, asumare și alegeri conștiente. Este un an al adevărurilor spuse pe nume, al relațiilor care se […]
Calendar creștin ORTODOX 2026: Sărbătorile religioase și zilele de post din fiecare lună a anului
Calendar creștin ORTODOX 2026: Sărbătorile religioase și zilele de post din fiecare lună a anului Calendarul ortodox reprezintă un aspect fundamental al liturghiei și tradiției ortodoxe și este păstrat cu grijă de Biserica Ortodoxă pentru a asigura respectarea datelor și ciclurilor liturgice tradiționale. Calendarul ortodox este bazat pe un sistem liturgic bine stabilit care folosește […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
VIDEO | Iarnă în toată puterea cuvântului și pe Valea Oltului: Trafic intens, pe ninsoare
Iarnă în toată puterea cuvântului și pe Valea Oltului: Trafic intens, pe ninsoare Valori de trafic foarte ridicate se semnalau...
Cum va fi vremea în România până în 2 februarie 2026: Temperaturi scăzute și precipitații excedentare în zilele care vin
Cum va fi vremea în România până în 2 februarie 2026 Meteorologii ANM au emis, vineri, 2 ianuarie 2026, estimările...
Știrea Zilei
VIDEO | Primele cireșe din 2026 au apărut în supermarket-uri: Preț de infarct pentru gustul verii, în plină iarnă
Primele cireșe din 2026 au apărut în supermarket-uri: Preț de infarct pentru gustul verii, în plină iarnă Chiar dacă iarna...
La un pas de tragedie într-o comună din Alba: Un copil de 3 ani și un bărbat de 47 de ani, răniți după ce au fost loviți de o mașină pe trotuar
Un copil de 3 ani și un bărbat de 47 de ani, răniți după ce au fost loviți de o...
Curier Județean
MĂSURI dispuse în Alba în contextul Codului Portocaliu de viscol și ninsori abundente: Hotărâre a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Alba
MĂSURI dispuse în Alba în contextul Codului Portocaliu de viscol și ninsori abundente Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Alba...
MÂINE | Se deschide parțial sezonul de schi la Domeniul Schiabil Șureanu. Se va schia pe două pârtii
Se deschide parțial sezonul de schi la Domeniul Schiabil Șureanu. Se va schia pe două pârtii Momentul mult așteptat pentru...
Politică Administrație
E jale! Aproape 80% creștere la impozitele pe clădiri în Alba Iulia din 2026: Cât vor plăti locuitorii începând de anul viitor
E jale! Aproape 80% creștere la impozitele pe clădiri în Alba Iulia din 2026: Cât vor plăti locuitorii începând cu...
2025, un an EXCELENT pentru investițiile în infrastructura din Alba: Demararea lucrărilor pe Drumul Mănăstirilor, finalizarea Drumului Pianului și asfaltarea DJ 107 K-Întregalde-Bârlești. Proiecte pentru 2026
2025, un an EXCELENT pentru investițiile în infrastructura din Alba: Demararea lucrărilor pe Drumul Mănăstirilor, finalizarea Drumului Pianului și asfaltarea...
Opinii Comentarii
Horoscop SĂNĂTATE 2026: Vărsătorii și Balanțele ar putea avea mari probleme de sănătate la începutul anului. Predicții și sfaturi pentru fiecare zodie
Horoscop SĂNĂTATE 2026: Vărsătorii și Balanțele ar putea avea mari probleme de sănătate la începutul anului 2026 aduce cu el...
Horoscop 2026: Previziuni astrologice ale anului pentru fiecare zodie în parte
HOROSCOP 2026, previziuni pentru fiecare zodie: berbec, taur, gemeni, rac, leu, fecioară, balanță, scorpion, săgetător, capricorn, vărsător, pești Anul 2026...