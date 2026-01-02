VIDEO | Primele cireșe din 2026 au apărut în supermarket-uri: Preț de infarct pentru gustul verii, în plină iarnă

Primele cireșe din 2026 au apărut în supermarket-uri: Preț de infarct pentru gustul verii, în plină iarnă

Chiar dacă iarna e departe de a fi pe sfârșit, pe rafturile supermarketurilor din România au apărut deja cireșele, fructele delicioase care ne duc cu gândul la vară. Însă, la început de ianuarie 2026, un kilogram de cireșe are un preț incredibil, care îi lasă pe clienți cu gura căscată.

Kilogramul de cireșe a ajuns să coste cât jumătate de plin de benzină sau o masă decentă la restaurant, transformând un fruct banal de vară într-un mic lux pentru cei mai mulți dintre clienții magazinelor. Pofta vine rapid la vederea fructelor, dar decizia de cumpărare cere un moment de gândire, dar și de verificare a portofelului.

Dacă până acum vi s-a părut că vara găsiți cireșe la prețuri ridicate, între 25 și 40 de lei per kilogram, atunci iarna aceasta pregătiți-vă de un șoc emoțional. Gustul verii nu a fost niciodată mai exclusivist. Îl găsești pe rafturile Lidl, ambalat frumos și tarifat pe măsură. Dacă prețul inițial era de 99,99 lei kilogramul, vineri, 2 ianuarie 2026, fructele erau la preț promoțional, de 79,99 lei.

În ciuda reducerii de 20%, cumpărătorii nu par atrași de gustul verii, iar scăderea prețului se datorează cel mai probabil faptului că cireșele au început să se strice.

Astfel, cu mai 100 de lei, în 2026, în loc să faceți un mic coș de cumpărături cu produse de bază, să plătiți o factură mică, un abonament lunar sau o ieșire modestă în oraș, fără pretenții, puteți să vă simțiți ca vara și să savurați un bol cu cireșe.

