VIDEO| Povestea emoționantă a celor șapte micuți din Apuseni care au rămas orfani de mamă. Băiatul cel mare avea grijă de cei mici ca un părinte

Cel mai puternic cutremur din ultimii 25 de ani din Turcia, cu magnitudinea de 7.8, a lovit provinciile Osmaniye și Sanliurfa. A fost cerut ajutor internațional din partea Ankara. Peste 1.200 de persoane au decedat și mii de persoane au fost rănite în Turcia, dar și în provinciile din nord-vestul Siriei.

UPDATE 12.48 Aeroporturile Diyarbakir și Malatya, paralizate de intemperii

Aeroporturile Diyarbakir și Malatya, cele mai importante din zona producerii cutremurului, sunt afectate de intemperii. În aceste condiții, numeroși supraviețuitori sunt nevoiți să îndure frigul îmbrăcați doar în pijamale.

La Diyarbakir, salvatorii intervin contra-cronometru pentru a salva vieți. „Auzim voci aici și dincolo. Credem că probabil 200 de persoane se află sub ruine”, a declarat un salvator pentru postul de televiziune NTV.

Disperați, mulți locuitori din întreaga zonă a cutremurului s-au mobilizat să ajute autoritățile folosindu-se doar de propriile mâini.

UPDATE 12.35 Un copil mic a fost salvat dintr-o clădire prăbușită în Siria

Un copil mic a fost scos dintre dărâmături în Azaz, Siria, după ce un cutremur devastator a zguduit această țară și Turcia, provocând moartea a mii de persoane.

My sympathies to the people of Turkey who suffered in the horrible earthquake. It is a devastating tragedy. pic.twitter.com/Dn7ErruNfx

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) February 6, 2023