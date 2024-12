Ce spune Vasile Bucur despre excluderea sa din AJVPS Alba: ”Oportuniștii au stat la umbră mulți ani și se frecau în barbă și mocneau de cum să îmi ia mie locul”

La aproximativ o lună după ce a fost exclus din AJVPS Alba, fostul președinte Vasile Bucur rupe tăcerea și explică într-o postare pe pagina sa de Facebook care sunt motivele, din punctul său de vedere, care au dus la decizia luată de consiliul director la mijlocul lunii noiembrie 2024.

Ședința extraordinară a avut loc în urma convocării majorității membrilor Consiliului Director al A.J.V.P.S. Alba, conform Statutului, iar în cadrul acesteia au fost luate în dezbatere referate prezentate de către vicepreședintele cu vânătoarea Bulbucan Liviu – Puiu, vicepreședintele cu pescuitul Tudose Alin – Flaviu și coordonatorul tehnic al asociației Dragomir Felix – Bogdan.

În cadrul ședinței extraordinare a fost luată în discuției încălcarea de către domnul Bucur Vasile, membru al A.J.V.P.S. Alba, în mod repetat ale prevederilor prevăzute în statutului Asociației Județene a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi (A.J.V.P.S.) Alba.

”Poate unii știți, poate unii nu știți, mă simt dator să vă informez cu tot ce s a întâmplat în ultimul timp. În ședința de Consiliu director a Ajvps Alba, prin simulacru ieftin, de cea mai proastă calitate, mi s-a înscenat o așa zisă anchetă disciplinară, fără să mi se prezinte motivele pentru care sunt pus în discuție și fără să mi se aducă la cunoștință referatele mincinoase și lipsite de esență a călăilor, am fost judecat de un complet improvizat, strâmb la minte și rău intenționat, au inventat tot felul de motive lipsite de adevăr și substanță și au făcut cu mine, cam cum a făcut completul ala ticăloșit înființat pe repede înainte prin care a fost ucis mișelești, fără apărare, conducătorul nostru în 1989, bun, rău așa cum a fost, dar avea dreptul la o judecată dreaptă.

Cam așa au făcut și cu mine cei care au devalizat asociația, oportuniștii care au stat la umbră de mulți ani și se frecau în barbă și mocneau de cum să îmi ia mie locul. Ei uite că le-a reușit pentru ca s-au folosit de tancul Bulbucan, ca să dărâme un moț, un simbol, personalitatea unui om corect și cinstit, a cărei merite trebuiau de mult puse în ramă.

Mi s-au adus niște acuzații penibile, nu numai mincinoase, lipsite de adevăr, am fost acuzat că mi-am decontat filtre de aspirator, rechizite școlare, semințe de castraveți din banii asociației, că de ce mi-am băgat motorină în mașină personală din banii asociației pentru că puteam merge și pe jos sau la ocazie să rezolv problemele asociației . Mare rușine și umilință.

Eu am sponsorizat din banii mei personali asociația cu sute de milioane de lei, am rezolvat prin propriile relații în fiecare an miliarde de lei pentru asociație, am chibzuit la cheltuirea fiecărui leu la asociație și m-am luptat cu parveniții și hoții asociației să păzesc banii membrilor. Și veniți voi hoții hoților și neputincioșilor care nu ați făcut nimic pentru asociație să mă judecați strâmb? Pe cel care v-a dezinformat și care v-a manipulat pe toți împotriva mea nu l-ați văzut cum fură cu lăcomie an de an din banii membrilor noștri?

Ăsta este motivul pentru care ați scăpat de mine, că am avut curajul să scot la suprafață hoțiile care le-a făcut mentorul vostru? Sunt complici la toată devalizarea asociației și la toate hoțiile făcute de tata hoțiilor în numele asociației. Nu v-ați întrebat niciodată justițiarilor de când lucrăm cu intermediarul Burundi încasăm la vânătoarea cu străinii 25-27.000 de euro și acum pe cont propriu încasăm 150.000 de euro? Oare cum se explică diferența?

Nu v-ați întrebat niciodată de ce căpriorii împușcați în perioada 2013-2022 aveau majoritatea sub 350 de grame, media lor fiind de 300 de euro, iar din 2023 greutatea lor este de 500-550 de grame și am încasat în medie peste 1000 de euro pe căprior?

Chiar nu vă interesează și nu vă apasă greutatea acestor întrebări? Chiar nu vă întrebați de ce au falsificat fusele de evaluare la căprior înainte de 2022 chiar prezentate în fals la poliție cu ocazie unei cercetări penale? Chiar nu vă interesează de ce s-au falsificat documentele de înființare a celor 2 SRL-uri de pe lângă asociație și unde au ajuns cei 340.000 de euro realizați de cele 2 SRL-uri? O să vi le prezint eu pe toate în curând. Rușine să vă fie”, a scris Vasile Bucur pe Facebook.

Reamintim că, la momentul respectiv, având în vedere gravitatea faptelor și condițiile în care acestea s-au petrecut, în urma prezentării, analizării și dezbaterii referatelor, precum și audierea domnului Bucur Vasile, conform celor stipulate în Statutul A.J.V.P.S. Alba, Consiliul Director a hotărât sancționarea lui Vasile Bucur cu exluderea sa din rândul membrilor AJVPS Alba.

