VIDEO | Parada Rozelor între Aiud și Ciumbrud, debut spectaculos și înmiresmat al celui mai parfumat eveniment din România, Sărbătoarea Rozelor 2026

Parada Rozelor între Aiud și Ciumbrud, debut spectaculos și înmiresmat al celui mai parfumat eveniment din România, Sărbătoarea Rozelor 2026

Sărbătoarea Rozelor 2026 a debutat, sâmbătă, 27 iunie 2026, cu o spectaculoasă și înmiresmată Paradă a Rozelor între Aiud și Ciumbrud.

La Parada Rozelor, pe traseul Colegiul Național „Bethlen Gabor” Aiud – Ciumbrud, participă Fanfara Judeţului Alba, majorete, dansatori, elevi ai liceelor agricole, ansambluri folclorice, biciclişti, motocicliști, mașini de epocă și Trenuleţul Rozelor.

Impresionantul alai pornit spre Ciumbrud a reprezentat realmente o explozie de culoare, parfum și voie bună.

În fiecare an, în ultimul weekend al lunii iunie, mii de turiști din întreaga țară ajung pe Tărâmul Trandafirilor pentru a descoperi povestea unică a rozelor de la Ciumbrud și frumusețea unui loc unde tradiția cultivării trandafirilor se transmite din generație în generație.

Evenimentul are loc în spectaculosul Parc Dendrologic Ciumbrud, împodobit cu mii de flori și animat de standurile producătorilor locali, zeci de comercianți și expozanți, concerte, spectacole, zone tematice, tombole și multe alte surprize pregătite pentru întreaga familie.

Ciumbrudul este recunoscut drept Capitala Trandafirilor, iar peste 80% din trandafirii produși în România provin de aici.

De generații întregi, localnicii cultivă trandafiri pe zeci de hectare, transformând această așezare într-un reper național al horticulturii. În perioada înfloririi, câmpurile spectaculoase de trandafiri oferă priveliști impresionante, comparabile cu celebrele câmpuri de flori din Olanda.

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