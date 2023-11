VIDEO Moment INEDIT după ceremonia de arborare a drapelului, la Alba Iulia: Avocatul Ioan Gordiță, cântec patriotic de Ziua Națională

De un moment inedit, susținut de avocatul Ioan Gordiță, au avut parte cei prezenți joi, 30 noiembrie, în Piața Tricolorului, la ceremonia de arborare a drapelului României, în cadrul evenimentelor dedicate Zilei Naționale a României.

Îndrăgitul interpret de muzică populară a surprins plăcut prin interpretarea unui cântec patriotic, după terminarea ceremoniei de arborare a drapelului pe catarg, în Piața Tricolorului.

”Dacă eu nu știu ce înseamnă 1 decembrie, atunci cine? Aici s-a făcut Unirea, aici vibrează patriotismul. Enescu a zis că dacă inima nu vibrează, nu vibrează nici muzica. Iar Eminescu a zis că nic vântul nu mișcă un fir de păr în capul omului fără voia lui Dumnezeu, dar Eminescu nu a făcut decât să îl citeze pe Apostolul Pavel.

Orașul este îmbrăcat în sărbătoare ca de obicei. Eu când vin la ora 7 la Catedrală, la liturghie, îmi fac un video și zic Veniți români, veniți la Mecca voastră, veniți la Alba Iulia în Ardeal”, a spus Ioan Gordiță celor prezenți.

Avocaţii sunt în general, oameni buni de gură. În cazul domnului avocat Ioan Gordiţă din Baroul Alba, acest adevăr se probează şi printr-o voce deosebită, de autentică vibraţie şi inspiraţie folclorică, glasul său şi cântecele sale fiind tot mai mult îndrăgite şi apreciate, scria în urmă cu mai bine de 11 ani regretatul Gheorghe Ciul.

Avocatul Ioan Gordiţă s-a născut la 11 februarie 1969 la Lupşa şi a rămas orfan de tată încă din anii copilăriei. Ca orice moţ priceput şi pasionat de ştiinţele tehnice a prins gustul meseriei iar pe cel pentru justiţie în anii armatei. „Prima legătură cu justiţia am avut-o în armată. După ce am făcut 9 luni la Unitatea de Vânători de munte din Braşov, am fost transferat la Unitatea de Tancuri şi Artilerie din Târgu Mureş unde am devenit curierul Procuraturii militare din oraş. Aici am asistat la tot felul de procese şi am avut ocazia să întâlnesc nume grele din justiţia românească”, povestea Ioan Gordiţă acum aproape 12 ani.

Aşa că, după terminarea armatei s-a înscris la Facultatea de Drept din Sibiu. După absolvire a fost o perioadă jurist iar din iulie 1997, după susţinerea examenului a devenit avocat în Baroul Alba. A furat meserie de la avocaţi celebri şi şi-a deschis propriul cabinet.

Pasiunea avocatului pentru muzică l-a îndreptat spre Şcoala populară de artă din Alba Iulia, clasa profesor Leontina Fărcaş pe care a absolvit-o cu nota 10. A cântat şi cântă în fiecare săptămână în Corul Catedralei Reîntregirii din Alba Iulia.

