VIDEO | Iarnă în toată puterea cuvântului și pe Valea Oltului: Trafic intens, pe ninsoare

Iarnă în toată puterea cuvântului și pe Valea Oltului: Trafic intens, pe ninsoare

Valori de trafic foarte ridicate se semnalau pe DN 7, Valea Oltului, vineri, 2 ianuarie 2026, în jurul orei 17.30.

Traficul, unul intens, se derula în condiții de iarnă autentică.

„Ninge puternic și se acționează cu utilaje cu lamă și material antiderapant pe DN 7”, au precizat reprezentanții DRDP Craiova.

Circulați cu atenție și adaptați viteza la condițiile meteo! – este îndemnul transmis de autorități.

Recomandări pentru un trafic în siguranță pe timp de iarnă

Pentru un trafic sigur iarna, echipați autovehiculul cu anvelope specifice, reduceți viteza și măriți distanța de siguranță față de vehiculul din față. Utilizați luminile de întâlnire, evitați manevrele bruște, fiți calmi la volan și informați-vă asupra stării drumurilor. Pe autostradă, respectați banda de urgență și folosiți avariile în coloană

foto-video: DRDP Craiova

