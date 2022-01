VIDEO| Florin Cîțu, REACȚIE la Alba Iulia, după ce Silviu Ponoran, primarul din Zlatna, a semnat pentru DEMITEREA lui Iohannis: „Atunci când oamenii acționează împotriva partidului, nu rămân membri de partid”

Impozitarea pensiilor 2022: De ce unele pensii majorate nu au adus pensionarilor veniturile așteptate?

Majorarea pensiilor în 2022 a reprezentat, inițial, un motiv de bucurie, dar acesta s-a spulberat după impozitare pensiilor. Dacă un pensionar primea înainte de majorare 1.992 lei. După majorare, același pensionar a primit 2.191 lei, însă ce a depășit 2.000 de lei a fost impozitat automat de stat.

Astfel câștigul efectiv după majorarea pensiilor a fost, de fapt, mult mai puțin decât unii pensionari s-ar fi așteptat. Situația a fost comentată, miercuri seară, la Antena 3, de ministrul Muncii, Marius Budăi.

„Știți foarte bine că atunci când PSD a fost în mandatul trecut la guvernare, și am avut onoarea să fie ministru și atunci, noi am ridicat acel prag de impozitare de la 1.050 la 2.000 de lei și am scăzut impozitul pe venit de la 16 la 10%. Dar, doar acea diferență care depășește 2.000 de lei.

Ce e după virgulă legea spune că atunci când trebuie să dai cetățeanului e în favoarea lui, dar și când trebuie să iei acest impozit îi dai tot în favoarea lui, deci a rămas la 19 lei. Deci, acești 19 lei sunt impozitul pe venitul de pensii aferent sumei de peste 2.000 de lei”, a spus ministrul Marius Budăi, în emisiunea „Subiectiv” moderată de Răzvan Dumitrescu.

Legea pensiilor şi a salarizării va intra în analiză pentru ca toţi beneficiarii din sistemul social să ajungă la un echilibru. În acest context, se va elabora o nouă formulă pentru recalcularea pensiilor, în 2022. Conform celor declarate de Ministrul Muncii, Marius Budăi, în trecutul apropiat, pe tema salariilor și a pensiilor.