Video | Denisa Balu, cunoscută interpretă de muzică populară din Alba, a lansat „Am un bade cu mult dor”: O nouă învârtită, alături de Adi Neamțu și Ansamblul „Valea Târnavelor”
Denisa Balu, cunoscută interpretă de muzică populară din Alba, a lansat recent o melodie nouă.
Este vorba de învârtita „Am un bade cu mult dor”, în colaborare cu maestrul Adi Neamțu și Ansamblul Folcloric „Valea Târnavelor”.
Acest cântec continuă povestea melodiei „Pe Valea Târnavelor”, care s-a bucurat de un real succes.
Învârtita este însoțită de un videclip oficial, realizat la Muzeul Astra din Sibiu, lansat recent pe canalul de youtube al artistei. Se prezintă din nou obiceiul jocului de pe Târnave, badea cel mândru și priceput la joc, în special la învârtita noastră, reprezentativă pentru zona Târnavelor.
Protagoniștii sunt membrii Ansamblul Valea Târnavelor, în frunte cu instructorul lor, Mihai Gogîță.
Melodia a ajuns într-un timp foarte scurt, respectiv într-o singură zi, la peste 15.000 de vizualizări.
„Sunt foarte mândră de acest proiect, respectiv de cea de-a doua colaborare cu maestrul Adi Neamțu și îmi doresc din suflet să ajungă în continuare la sufletele cât mai multor ascultători”, a declarat Denisa Balu.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Monden-Clubbing
16 octombrie 2026 | Skepsis prezintă premiera spectacolului „Dialog cu Brâncuși”, la Casa de Cultură a Studenților Alba Iulia
16 octombrie 2026 | Skepsis prezintă premiera spectacolului „Dialog cu Brâncuși”, la Casa de Cultură a Studenților Alba Iulia Compania de Teatru SKEPSIS vă invită vineri, 16 octombrie 2026, de la ora 19.00, la premiera spectacolului „Dialog cu Brâncuși”, la Casa de Cultură a Studenților Alba Iulia. Anul 2026 este declarat oficial „Anul Constantin Brâncuși” […]
Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 9 –15 octombrie 2026. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall
Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 9 –15 octombrie 2026. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall Whalefall / Whalefall: Contratimp în abis Avanpremiera Regia: Brian Duffield Cu: Josh Brolin, Elisabeth Shue, Austin Abrams, Jane Levy, Emily Rudd Gen Film: Thriller Durată: 110 min Rating: N 15 După moartea tatălui […]
Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 2 – 8 octombrie 2026. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall
Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 2 – 8 octombrie 2026. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall Teambuilding 2D / VIP 2D Avanpremiera Regia: Letiția Roșculeț Cu: Cosmin Nedelcu, Anca Dinicu, Anca Munteanu, Nicu Banea, Vlad Ianus, Matei Dima Gen Film: Comedie Durată: 110 min Rating: N 15 După […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Indicele global al sărăciei a înregistrat o creștere pentru prima dată în 16 ani. Peste un miliarde de oameni sunt afectați
Indicele global al sărăciei a înregistrat o creștere pentru prima dată în 16 ani. Peste un miliarde de oameni sunt...
Premierul desemnat Luca Niculescu a anunţat că joi ar urma să depună programul de guvernare şi lista miniştrilor: ,,Este într-un stadiu foarte avansat”
Premierul desemnat Luca Niculescu a anunţat că joi ar urma să depună programul de guvernare şi lista miniştrilor: ,,Este într-un...
Știrea Zilei
FOTO | Povestea tânărului din Rwanda care a găsit în Alba Iulia un loc pentru artă: La 26 de ani, Niyigena Theophile transformă experiențele, oamenii și chipurile în adevărate opere de artă
Povestea tânărului din Rwanda care a găsit în Alba Iulia un loc pentru artă: La 26 de ani, Niyigena Theophile...
Târg de Crăciun grandios într-o comună din Alba! Pregătiri pentru cea mai mare destinație de sărbători din județ. Cum va arăta ,,Vatra Crăciunului”
Târg de Crăciun grandios într-o comună din Alba! Pregătiri pentru cea mai mare destinație de sărbători din județ. Cum va...
Curier Județean
1–31 octombrie 2026 | Polițiștii din Alba, activități pentru creșterea siguranței celor care se deplasează pe două roți: Scopul, prevenirea accidentelor de circulație
1–31 octombrie 2026 | Polițiștii din Alba, activități pentru creșterea siguranței celor care se deplasează pe două roți: Scopul, prevenirea...
Accident în Vințu de Jos: Fetiță de 11 ani, pe bicicletă, acroșată de o mașină. Minora a ajuns la spital
Accident în Vințu de Jos: Fetiță de 11 ani, pe bicicletă, acroșată de o mașină. Minora a ajuns la spital...
Politică Administrație
Reconstrucția clasei politice la Alba: Partidul CRED și-a ales conducerea județeană sub coordonarea Secretarului General Liviu Iane
Reconstrucția clasei politice la Alba: Partidul CRED și-a ales conducerea județeană sub coordonarea Secretarului General Liviu Iane Bastionul suveranității și...
Foto | Municipiul Sebeș, parteneriat educațional cu Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
Municipiul Sebeș, parteneriat educațional cu Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Marți, 29 septembrie 2026, Primăria Municipiului Sebeș a...
Opinii Comentarii
2 octombrie 2026: Dan Spătaru, „Regele aplauzelor”, ar fi împlinit astăzi 87 de ani
2 octombrie 2026: Dan Spătaru, „Regele aplauzelor”, ar fi împlinit astăzi 87 de ani Pe 2 octombrie 1939 s-a născut...
NOSTALGIA revine la Cluj-Napoca. „Balul Bobocilor” transformă BT Arena într-o uriașă petrecere Retro-Disco-Future
NOSTALGIA revine la Cluj-Napoca. „Balul Bobocilor” transformă BT Arena într-o uriașă petrecere Retro-Disco-Future, în 31 octombrie NOSTALGIA revine în această...