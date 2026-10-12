Video | Denisa Balu, cunoscută interpretă de muzică populară din Alba, a lansat „Am un bade cu mult dor”: O nouă învârtită, alături de Adi Neamțu și Ansamblul „Valea Târnavelor”

Denisa Balu, cunoscută interpretă de muzică populară din Alba, a lansat „Am un bade cu mult dor”: O nouă învârtită, alături de Adi Neamțu și Ansamblul „Valea Târnavelor”

Denisa Balu, cunoscută interpretă de muzică populară din Alba, a lansat recent o melodie nouă.

Este vorba de învârtita „Am un bade cu mult dor”, în colaborare cu maestrul Adi Neamțu și Ansamblul Folcloric „Valea Târnavelor”.

Acest cântec continuă povestea melodiei „Pe Valea Târnavelor”, care s-a bucurat de un real succes.

Învârtita este însoțită de un videclip oficial, realizat la Muzeul Astra din Sibiu, lansat recent pe canalul de youtube al artistei. Se prezintă din nou obiceiul jocului de pe Târnave, badea cel mândru și priceput la joc, în special la învârtita noastră, reprezentativă pentru zona Târnavelor.

Protagoniștii sunt membrii Ansamblul Valea Târnavelor, în frunte cu instructorul lor, Mihai Gogîță.

Melodia a ajuns într-un timp foarte scurt, respectiv într-o singură zi, la peste 15.000 de vizualizări.

„Sunt foarte mândră de acest proiect, respectiv de cea de-a doua colaborare cu maestrul Adi Neamțu și îmi doresc din suflet să ajungă în continuare la sufletele cât mai multor ascultători”, a declarat Denisa Balu.

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