VIDEO: CSM Unirea Alba Iulia are un nou team manager: cugireanul Bogdan Petric! „Unirea este un brand, am venit pentru Pelici și proiectul prezentat”

Informația reunirii divizionarei terțe CSM Unirea Alba Iulia a fost anunțarea instalării cugireanului Bogdan Petric în funcția de team manager al grupării din Cetatea Marii Uniri.

Petric a acceptat provocarea în primul rând datorită faptului că are oportunitatea să lucreze cu Alexandru Pelici, antrenor de care-l leagă o frumoasă prietenie. În 2021, în noiembrie, când Unirea trecea prin momente critice, Petric a fost inițiatorul unui gest superb de fair play.

Manager sportiv la Metalurgistul Cugir, Petric a postat un mesaj sugestiv: „ E atât de greu să construiești ceva frumos, însă atât de ușor să distrugi, astfel că de la Cugir, vă rugăm: Nu lăsați Unirea să moară! Istoria trebuie să meargă mai departe!

Acesta (37 de ani) a activat până în vară la FC Brașov, ca manager general timp de la 6 luni la divizionara secundă care între timp a dispărut. „Aproape de fenomenul „sportului rege” în localitatea natală încă din 2008, când s-a reinființat Metalurgistul Cugir, Bogdan Petric a făcut pasul spre fotbalul de performanță, urmând să conducă un club de tradiție ce vizează să revină în prim plan”, era prezentarea făcută la începutul anului trecut, când și-a început activitatea sub Tâmpa.

„Vin la Alba Iulia cu foarte mare bucurie și onoare. Sper din suflet să contribui la rezultatele pe care acest club le merită, rezultate care să fie direct proporționale cu greutatea siglei pe care o purtăm la suflet. Unirea Alba Iulia merită mult mai mult decât Liga a 3-a și, de ce nu, în acest an frumos să reușim ceea ce toată lumea așteaptă aici, pe “Cetate”. Am acceptat această provocare grație proiectului foarte serios care mi s-a prezentat și, desigur, venirea lui Alexandru Pelici, cel care m-a condus la fotbal, chiar aici pe Cetate, unde au fost primii mei pași la fotbal. Unirea Alba Iulia este un brand extraordinar, o echipă care are un nume foarte greu în fotbalul românesc”, a transmis Bogdan Petric.

