VIDEO | Captură cu ajutorul BCCO Alba Iulia: Avocata care ar fi facilitat traficul de droguri a fost arestată preventiv, alături de alți opt suspecți
Captură cu ajutorul BCCO Alba Iulia: Avocata care ar fi facilitat traficul de droguri a fost arestată preventiv, alături de alți opt suspecți
DIICOT a anunțat, astăzi, 4 decembrie, că avocata suspectată ar fi facilitat traficul de droguri în penitenciare a fost arestată preventiv, împreună cu alți opt membri ai unei rețele care importa substanțe interzise din Italia, Spania și Olanda.
Citește și: VIDEO | Captură cu ajutorul BCCO Alba Iulia: 33 de percheziții la o grupare internațională care spăla bani și trafica droguri din Italia și Spania
Potrivit IPJ Cluj, în urma celor 33 de percheziții efectuate ieri, 3 decembrie, de către polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Cluj – Napoca, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Cluj, într-o cauză având ca obiect săvârșirea infracțiunilor de trafic internațional de droguri de risc și mare risc, trafic de droguri de risc și mare risc, efectuarea, fără drept, de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, spălare a banilor, constituirea unui grup infracțional organizat, inducerea în eroare a organelor judiciare, nerespectarea regimului armelor și munițiilor și favorizarea făptuitorului, 9 persoane (opt bărbați și o femeie având calitatea de avocat) au fost reținute.
De asemenea, au fost descoperite și ridicate diferite cantități de droguri de risc și mare risc și produse psihoactive (rezină de canabis, amfetamina, 2-CMC, 4-CMC, 4-BMC și comprimate de tramadol), grindere, cântare, plicuri autosigilante, obiecte purtând urme de substanță, dispozitive de stocarea a datelor, înscrisuri, carduri bancare, o vestă anti-înjunghiere, aproximativ 70.000 de lei și respectiv 7.000 de euro, precum și alte mijloace de probă. A fost dispusă și măsura sechestrului asigurător asupra unui autoturism de lux.
Astăzi, 4 decembrie a.c., a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Curții de Apel Cluj cu propunerea de arestare preventivă a celor 9 persoane (trei aflate sub măsuri privative de libertate în alte cauze). De asemenea, a fost solicitată arestarea în lipsă a cinci persoane, care se sustrag urmăririi penale. Față de două persoane cercetate, procurorii D.I.I.C.O.T. au luat măsura controlului judiciar.
Acțiunea, realizată cu suportul Europol, beneficiază de sprijinul polițiștilor Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, brigăzilor de combatere a criminalității organizate Târgu Mureș, Oradea, Alba Iulia și Brașov, Serviciului Regional Poliție Transporturi Cluj, luptătorilor Serviciilor pentru Acțiuni Speciale Bistrița – Năsăud, Cluj și Alba, jandarmilor Grupărilor Mobile de Jandarmi Cluj –Napoca și Brașov, inspectoratelor de jandarmi județene Bistrița Năsăud și Cluj, precum și al unui echipaj canin din cadrul Direcției Regionale Vamale Cluj.
Facem precizarea că pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Pensiile aduse acasă reprezintă o povară pentru Poșta Română: „Nu este un business sustenabil, sunt costuri foarte mari”
Pensiile aduse acasă reprezintă o povară pentru Poșta Română: „Nu este un business sustenabil, sunt costuri foarte mari” Pensiile aduse acasă direct la pensionari reprezintă o povară pentru Poșta Română. Direcotrul companiei de stat susține că cei 60 de milioane de lei primiți lunar sunt insuficienți și că ar fi nevoie de organizarea unei licitații […]
Ce se întâmplă cu impozitul pe sere și solarii. Anunțul ministrului Agriculturii: ,,Această prevedere va fi scoasă”
Ce se întâmplă cu impozitul pe sere și solarii. Anunțul ministrului Agriculturii: ,,Această prevedere va fi scoasă” Serele și solariile nu vor fi impozitate și pachetul legislativ care o conține o astfel de prevedere va fi amendat. Anunțul a fost făcut de Ministrul Agriculturii, Florin Barbu. Citește și: Rata inflației se apropie de 10%. Prețul […]
Cele mai populare căutări ale românilor pe Google în 2025: De la alegerile prezidențiale și moartea lui Ion Iliescu, a păpușa Labubu, dar și diete și filme
Cele mai populare căutări ale românilor pe Google în 2025: De la alegerile prezidențiale și moartea lui Ion Iliescu, a păpușa Labubu, dar și diete și filme Ca în fiecare an, Google a prezentat topul celor mai populare căutări din România. În 2025, românii au fost interesați de alegeri, moartea lui Ion Iliescu, alegerea noului […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
VIDEO | Captură cu ajutorul BCCO Alba Iulia: Avocata care ar fi facilitat traficul de droguri a fost arestată preventiv, alături de alți opt suspecți
Captură cu ajutorul BCCO Alba Iulia: Avocata care ar fi facilitat traficul de droguri a fost arestată preventiv, alături de...
Pensiile aduse acasă reprezintă o povară pentru Poșta Română: „Nu este un business sustenabil, sunt costuri foarte mari”
Pensiile aduse acasă reprezintă o povară pentru Poșta Română: „Nu este un business sustenabil, sunt costuri foarte mari” Pensiile aduse...
Știrea Zilei
Povestea hoțului care a fost mai corect și mai cinstit decât politicianul!
Povestea hoțului care a fost mai corect și mai cinstit decât politicianul Există în viață momente rare, miraculoase, aproape la...
FOTO | Yukanna, cățelușa Golden Retriever din Alba Iulia, a ieșit la pensie: A participat la zeci de misiuni Salvamont alături de Tiberiu Krizbai
Yukanna, cățelușa Golden Retriever din Alba Iulia, a ieșit la pensie: A participat la zeci de misiuni Salvamont După ani...
Curier Județean
VIDEO | INCENDIU la o locuință din Pianu de Sus. Pompierii din Sebeș intervin de urgență
INCENDIU la o locuință din Pianu de Sus. Pompierii din Sebeș intervin de urgență Un incendiu a izbucnit, joi, 4...
5-7 noiembrie 2025 | Colectă de alimente la Sebeș pentru bătrâneii uitați de lume din Alba: Cum poți deveni voluntar și unde poți dona pentru pachetele de Crăciun
5-7 noiembrie 2025 | Colectă de alimente la Sebeș pentru bătrâneii uitați de lume din Alba: Cum poți deveni voluntar...
Politică Administrație
Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Rimetea: Peste 10 străzi, cuprinse în proiectul de peste 4 milioane de lei
Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Rimetea: Peste 10 străzi, cuprinse în proiectul de peste 4 milioane de lei Administrația din...
VIDEO | Lucrările de reabilitare la Parcul Primăriei Sebeș, se apropie cu pași rapizi de finalizare: Care sunt schimbările principale
Lucrările de reabilitare la Parcul Primăriei Sebeș, se apropie cu pași rapizi de finalizare: Care sunt schimbările principale Parcul Primăriei...
Opinii Comentarii
4 decembrie | Sfânta Mare Muceniţă Varvara, ocrotitoarea familiei, cea care apără copiii de boli. Este cunoscută și ca ocrotitoarea minerilor
4 decembrie | Sfânta Mare Muceniţă Varvara, ocrotitoarea familiei, cea care apără copiii de boli. Este cunoscută și ca ocrotitoarea...
4 Decembrie: Domnitorul Alexandru Ioan Cuza a promulgat Codul Civil. Un instrument important de unificare a Principatelor Române
4 Decembrie: Domnitorul Alexandru Ioan Cuza a promulgat Codul Civil. Un instrument important de unificare a Principatelor Române Elaborarea Codului...