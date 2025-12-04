VIDEO | Captură cu ajutorul BCCO Alba Iulia: Avocata care ar fi facilitat traficul de droguri a fost arestată preventiv, alături de alți opt suspecți

Captură cu ajutorul BCCO Alba Iulia: Avocata care ar fi facilitat traficul de droguri a fost arestată preventiv, alături de alți opt suspecți

DIICOT a anunțat, astăzi, 4 decembrie, că avocata suspectată ar fi facilitat traficul de droguri în penitenciare a fost arestată preventiv, împreună cu alți opt membri ai unei rețele care importa substanțe interzise din Italia, Spania și Olanda.

Potrivit IPJ Cluj, în urma celor 33 de percheziții efectuate ieri, 3 decembrie, de către polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Cluj – Napoca, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Cluj, într-o cauză având ca obiect săvârșirea infracțiunilor de trafic internațional de droguri de risc și mare risc, trafic de droguri de risc și mare risc, efectuarea, fără drept, de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, spălare a banilor, constituirea unui grup infracțional organizat, inducerea în eroare a organelor judiciare, nerespectarea regimului armelor și munițiilor și favorizarea făptuitorului, 9 persoane (opt bărbați și o femeie având calitatea de avocat) au fost reținute.

De asemenea, au fost descoperite și ridicate diferite cantități de droguri de risc și mare risc și produse psihoactive (rezină de canabis, amfetamina, 2-CMC, 4-CMC, 4-BMC și comprimate de tramadol), grindere, cântare, plicuri autosigilante, obiecte purtând urme de substanță, dispozitive de stocarea a datelor, înscrisuri, carduri bancare, o vestă anti-înjunghiere, aproximativ 70.000 de lei și respectiv 7.000 de euro, precum și alte mijloace de probă. A fost dispusă și măsura sechestrului asigurător asupra unui autoturism de lux.

Astăzi, 4 decembrie a.c., a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Curții de Apel Cluj cu propunerea de arestare preventivă a celor 9 persoane (trei aflate sub măsuri privative de libertate în alte cauze). De asemenea, a fost solicitată arestarea în lipsă a cinci persoane, care se sustrag urmăririi penale. Față de două persoane cercetate, procurorii D.I.I.C.O.T. au luat măsura controlului judiciar.

Acțiunea, realizată cu suportul Europol, beneficiază de sprijinul polițiștilor Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, brigăzilor de combatere a criminalității organizate Târgu Mureș, Oradea, Alba Iulia și Brașov, Serviciului Regional Poliție Transporturi Cluj, luptătorilor Serviciilor pentru Acțiuni Speciale Bistrița – Năsăud, Cluj și Alba, jandarmilor Grupărilor Mobile de Jandarmi Cluj –Napoca și Brașov, inspectoratelor de jandarmi județene Bistrița Năsăud și Cluj, precum și al unui echipaj canin din cadrul Direcției Regionale Vamale Cluj.

Facem precizarea că pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

