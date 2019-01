VIDEO Baie la minus șase grade Celsius în apele înghețate din Munții Apuseni: Bărbatul care încearcă ”cele mai tari senzații de Bobotează” a scăpat definitiv de răceală

Un bărbat din județul Cluj face în fiecare an, de Bobotează, baie în apa îngheţată a Văii Morilor din satul Sub Piatră, în Munţii Apuseni.

Ioan Anisia lucrează în domeniul marketingului deţine o proprietate în satul Sub Piatră, celebru pentru faptul că aici se află peştera Huda lui Papară. Satul este traversat de Valea Morilor, denumire păstrată de la morile care existau în trecut aici. În fiecare an, Ioan Anisia face baie în apele îngheţate ale văii şi spune că, astfel, a scăpat definitiv de răceala. Acestea a relatat cum a ajuns să facă baie în fiecare iarnă în apele îngheţate ale Văii Morilor: ”În 2011, când am fost foarte răcit am luat o grămadă de medicamente, dar nu mi-a trecut răceală.

Sa nu uitam ca e Boboteaza!:) O noua baie in Valea Morilor acuma pe ninsoare!:) Publicată de Anisia Ioan pe Duminică, 6 ianuarie 2019

Atunci bătrânul care locuia în casa de Sub Piatră, Baic Ioan, îmi zicea întruna «cui pe cui se scoate» şi nu înţelegeam ce vrea să-mi spună cu asta! Până la urmă l-am întrebat ce să fac să-mi treacă răceală şi el o zis că-mi spune dacă îi promit că o să-l ascult şi o să fac orice îmi cere. Mi-a zis că o răceală trece cu o altă răceală mai mare. Aşa că mi-o dat o jumătate de sticlă de ţuică de prune, în care o pus piper, miere de albine şi propolis. Apoi mi-o dat să beau şi mi-o zis să mă duc în Vale să fac baie.

Era la sfârşitul lui noiembrie 2011, era foarte frig şi bineînţeles că i-am spus că nu-i normal. Dar dacă i-am promis m-am ţinut de cuvânt. Am luat halatul, prosopul, săpunul şi şamponul şi am plecat spre pârâu. Am îngheţat tot, nu mi mai simţeam degetele de la mâini şi de la picioare, dar pe dinăuntru ţuica mă încălzea. Aşa că nu am luat în seama frigul de afară şi din apă! După ce am terminat baia … M-am dus în casă unde şemineul cu lemne era foarte fierbinte, m-am învelit cu un ţol de iarnă, de oaie, şi am adormit buştean. A doua zi m-am trezit şi nu mai aveam nimic. Răceală a rămas în Valea Morilor. De atunci eu fac baie în apă rece indiferent de anotimp şi binenîţeles nu am mai fost răcit niciodată de atunci până în prezent. Asta înseamnă că înţelepciunea populară şi în special conceptul «cui pe cui se scoate» este adevărat”.