Metalurgistul Cugir – ACS Tg Mureș 3-2 (1-1), în play-out | „Roș-albaștrii”, victorie la despărțirea de fani

La ultima reprezentație stagională în fața fanilor, Metalurgistul Cugir a învins ACS Tg. Mureș, scor 3-2 (1-1), „roș-albaștrii” despărțindu-se cu o victorie de suporteri.

Gazdele au deschis scorul prin Bura (23), egalarea fiind reușită de Gliga un minut mai târziu. La reluare, în minutul 56, Giosu a fost eliminat, fază la care s-a dictat penalty, lovitura de pedeapsă fiind transformată de P. Păcurar. Cocan a majorat avantajul amfitrionilor (72), iar Gliga a stabilit rezultatul final în minutul 82, cu o dublă.

Între buturile gazdelor a fost tânărul Ianis Herlea (16 ani), în premieră titular în Liga 3, după ce sezonul trecut, în ultima etapă a debutat în eșalonul terț (1-1 cu Corvinul Hunedoara).

„Ne bucurăm pentru această victorie, mai ales că în acest an nu am mai câștigat în fața fanilor din martie, la prima etapă din 2024, cu Industria Galda. E un succes important pentru jucători, pentru mine, pentru oraș și câțiva fotbaliști care își termină contractul. Sunt fericit, am avut atitudine, determinare, tot ce trebuia la un asemenea meci. De asemenea, mă bucur pentru debutul ca titular al lui Ianis Herlea, chiar dacă a primit două goluri, a dovedit că ne putem baza în viitor”, a spus Lucian Itu.

După două remize succesive în disputele cu conjudețenele (2-2, cu Industria Galda de Jos și CSM Unirea Alba Iulia), „roș-albaștrii” au parte de ultima reprezentație în fața fanilor.

Cu siguranță va fi dorință de revanșă după cea mai drastică înfrângere din primăvară (0-4, în tur).

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI