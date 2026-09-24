Scenariul unei guvernări PSD-AUR exclus de Nicușor Dan: ,,Nu este o direcţie în care eu vreau să mergem”

Președintele Nicușor Dan a declarat, referitor la posibilitatea unei guvernări PSD-AUR, că nu își dorește ca lucrurile să evolueze în această direcție și și-a exprimat speranța că toate părțile vor da dovadă de flexibilitate pentru formarea unui guvern, potrivit News.ro.

”Eu îmi doresc un guvern prooccidental şi o majoritate prooccidentală care să susţină un guvern prooccidental. Poate să fie o tehnică de negociere…În orice caz, nu este o direcţie în care eu vreau să mergem”, a declarat Nicuşor Dan, întrebat într-un interviu pentru Cotidianul despre vocile din PSD care vorbesc despre o colaborare cu AUR.

Solicitat să precizeze dacă nu va accepta sub nicio formă o astfel de formulă de guvernare, preşedintele a replicat: ”Pentru moment suntem în situaţia unui premier desemnat. Eu sper să existe flexibilitate din toate părţile pentru a forma un guvern. Dacă nu vom fi acolo, prin nominalizarea pe care o voi face, voi încerca să exclud acest scenariu”.

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