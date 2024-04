Universitatea ,,1 Decembrie 1918” din Alba Iulia: Epicentrul internaționalizării și colaborării educaționale în Europa

La Universitatea ,,1 Decembrie 1918” din Alba Iulia a avut loc săptămâna aceasta prima întâlnire oficială a Consorțiului European University for Academic Continuing Education (EU.ACE), marcând un moment semnificativ pentru cooperarea academică europeană. Inițiativa, lansată în decembrie anul trecut printr-un memorandum semnat la Bruxelles, reprezintă angajamentul comun, asumat de unsprezece instituții de învățământ superior europene, de a împinge granițele excelenței în educație și cercetare.

Consorțiul European University for Academic Continuing Education (EU.ACE), include universități de prestigiu din unsprezece țări europene, reflectând astfel o diversitate culturală și academică remarcabilă. Printre membrii consorțiului se numără University for Continuing Education Krems (Austria) ca instituție coordonatoare, Conservatoire National des Arts et Métiers, Paris (Franța), Ulm University (Germania), Andrassy University (Ungaria), Universitá Cattolica del Sacre Cuore, (Italia), CEU San Pablo University (Spania), Turku University of Applied Sciences (Finlanda), University of Applied Scineces Utrecht (Olanda), Lucerne University of Applied Sciences and Arts (Elveția), având ca partener asociat Zenica University (Bosnia și Herțegovina).

Prof. univ. dr. Daniel Breaz, Rectorul Universității din Alba Iulia, a subliniat valoarea strategică a acestei colaborări: ,,Această întâlnire este mai mult decât o simplă formalitate; este începutul unei călătorii comune. Ne unim forțele pentru a dezvolta programe educaționale adaptate cerințelor globale. Fiecare dintre noi va contribui cu ce are mai valoros: bogăția tradițiilor, curajul inovației și aspirația către excelență. Prin această colaborare, nu doar că modelăm un viitor academic promițător, ci construim o punte către viitoarele noastre societăți, mai înțelepte și interconectate.”

Discuțiile și workshopurile care au avut loc au condus către stabilirea unor obiective comune, axate pe promovarea mobilității academice și dezvoltarea programelor educaționale care răspund nevoilor pieței globale de muncă. În acest context, integrarea tehnologiilor digitale este considerată esențială pentru a asigura accesul egal la educație pentru toți cetățenii Uniunii Europene și pentru îmbunătățirea calității procesului educațional. ,,Este un moment de mândrie și de speranță pentru comunitatea noastră universitară. Această alianță ne oferă platforma ideală pentru a construi un viitor armonios, bazat pe cunoaștere, înțelegere și respect reciproc,” a declarat rectorul Universității din Alba Iulia.

Prin această colaborare strânsă între universități de renume, acest consorțiu promite să devină un catalizator pentru schimbare, deschizând noi orizonturi pentru studenți, cadre didactice și cercetători. Inițiativa reflectă recunoașterea importanței diversității, schimbului cultural și colaborării transfrontaliere în definirea viitorului educațional european.

