Un tânăr de 20 de ani din Fărău s-a izbit cu mașina într-un cap de pod, după ce a pierdut controlul volanului

Peste trei ani de închisoare pentru un traficant care primea droguri printr-o firmă de coletărie: Hotărârea Curții de Apel Alba Iulia

Un bărbat care făcea trafic de droguri a fost trimis după gratii, pentru trei ani și două luni, de către Curtea de Apel Alba Iulia.

La data de 30.01.2022, o persoană a expediat un colet în greutate de 19 kilograme având ca destinatar pe inculpat. Coletul se afla în depozitul unei societăți de coletărie, în vederea sortării acestora pe localități și repartizării lor în alte autoutilitare pentru a fi distribuite în țară şi era format dintr-o cutie de carton, de culoare maro, pe care era aplicată bandă scotch, de culoare maro.

În data de 02.02.2022, în jurul orei 08:30, în zona unei gări CFR, loc în care sunt livrate coletele aparținând societății, s-a prezentat un martor, care a avut calitatea de suspect în faza de urmărire penală, pentru a ridica coletul ce-l avea ca destinatar pe inculpat însă nu a putut să-l ridice întrucât nu avea asupra sa cartea de identitate a destinatarului coletului sau o poză cu aceasta.

Coletul a fost returnat la depozitul societății, angajaţii societății de coletărie au fost contactați telefonic, de către o persoană care s-a recomandat a fi destinatarul coletului în cauză și care a solicitat informații cu privire la data și locul de unde poate ridica personal coletul. Ulterior, la depozitul societății, s-a prezentat inculpatul care s-a interesat de colet.

Martorul a declarat în cursul urmăririi penale că a fost rugat de inculpat, la data de 01.02.2022, să meargă să ridice un colet trimis pe numele său, motivând că el nu poate să ajungă. Martorul a mers în autogară dar nu a putut ridica coletul pentru că nu era pe numele lui. Martorul a declarat că nu ştia ce se afla în colet, că a mai ridicat un colet pentru inculpat.

De altfel, aparent, martorul ar ridicat mai multe colete şi pentru el de-a lungul timpului, aşa cum rezultă din înscrisurile depuse la dosar, pe cele mai multe conţinutul fiind trecut „haine”, nefiind efectuate verificări dacă este vorba despre persoana martorului sau doar o coincidenţă de nume. Acelaşi conţinut a fost trecut şi pe coletele primite de inculpat, existând la dosarul cauzei că au fost mai multe colete livrate pe acelaşi nume, fără să existe dovada că este vorba despre persoana inculpatului sau o coincidenţă de nume, instanţa constatând, însă, că localităţile indicate la numele expeditorului fiind în fapt, locaţiile societăţii de curierat de ridicare a coletelor.

Potrivit procesului-verbal din data de 02.02.2022, cu ocazia verificării coletului, în baza ordonanţei procurorului din data de 02.02.2022, au fost identificaţi 3 saci plini vidați, de dimensiunea de aproximativ 65/40 cm, din material plastic de culoare neagră, care conțin fiecare câte un sac din material plastic de culoare neagră în care se află masă vegetală uscată de culoare verde-oliv; 1 sac plin pe jumătate, vidat, de dimensiunea de aproximativ 50/40 cm, din material plastic de culoare neagră, care conține un sac din material plastic de culoare neagră în care se află masă vegetală uscată de culoare verde-oliv; 1 sac plin pe jumătate, vidat, de dimensiunea de aproximativ 50/40 cm, din material plastic de culoare neagră, care conține un sac din material plastic de culoare neagră în care se află alte 4 pachete de dimensiunea de aproximativ 34/23 cm din material plastic transparent care prezintă urme de substanță pulverulentă de culoare albă și care conțin masă vegetală uscată de culoare verde-oliv.

Din raportul de constatare tehnico-științifică din data de 09.02.2022, rezultă că probele identificate cu ocazia percheziționării coletului sunt constituite din: proba nr. 1 – cantitatea de 12,00 kilograme de Cannabis; proba nr. 2a – cantitatea de 1968,8 grame cannabis.

În data de 03.02.2022, la ora 08:16, în zona unei gări CFR, angajații societății au predat coletul inculpatului, acesta fiind imobilizat de organele de cercetare penală la momentul în care intenționa să introducă coletul în portbagajul autoturismului.

Cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuate la locuința inculpatului, au fost identificate, printre altele, următoarele: un grinder din plastic transparent, în interiorul căruia se afla materie vegetală, cu miros specific plantei de cannabis, o punguliţă din plastic transparentă în interiorul căreia se află mai multe pliculeţe goale din material plastic cu ziplock, o farfurie de culoare albă pe care se afla o bancnotă din cupiura de 1 leu rulată pe care s-a observat o substanţă pulverulentă, despre care inculpatul a declarat că o foloseşte la prizarea anumitor substanţe.

Din raportul de constatare tehnico-științifică rezultă că proba nr. 1a este constituită din 0,2 grame de cannabis, proba nr. 1b este constituită dintr-un dispozitiv pentru mărunţit (grinder) în care s-a evidenţiat Tetrahidrocannabiol (THC), iar pe bunurile reprezentând o farfurie (proba nr. 2a), o punguță din material plastic (proba 4) și câte o bancnotă rulată din cupiura de 1 RON (proba nr. 2b şi 3), s-a pus în evidență compusul 3-CMC (3-Chloromethcathinone). Probele nr. 1a şi nr. 1b conţin Tetrahidrocannabinol (THC) – substanţă psihotropă, biosintetizată de planta Cannabis.

La data de 03.02.2022, la ora 08:05, după ce inculpatul, anterior, contactase o persoană din cadrul societății, căruia i-a spus că este băiatul cu coletul de ieri și l-a întrebat dacă poate veni în gară să ridice coletul, a ascuns telefonul mobil și un pistol în tomberonul situat în zona sensului giratoriu de la intersecția DN1 cu DJ107C. Cu privire la acest pistol inculpatul a declarat că l-a găsit pe dealuri şi că nu era funcţional.

De altfel, o martoră a declarat în cursul urmăririi penale că a primit cannabis de la inculpat: „L-am cunoscut pe Smokerul în urmă cu 3-4 luni de zile. Smokerul a trecut pe lângă noi, ne-a văzut, apoi a făcut rost de Instagramul meu sau de Facebook, mi-a dat un mesaj şi ne-a invitat la el. Eu şi prietena mea am fost de 3 ori la el acasă. Am tras împreună cu el, pe nas, nişte substanţe, nu știu exact ce anume, ştiu doar că o singură dată am consumat amfetamină. Substanţele ni le-a dat el. O singură dată am primit 5 sau 6 grame de cannabis pentru acasă. (…) Nu am dat bani pe acest cannabis. (…) El ne contacta … prin Telegram de obicei. Nu scria efectiv pentru ce ne cheamă. Ne invita la o ţigară, iar noi ştiam că de fapt ne cheamă să consumăm droguri. Nu ne-a cerut niciodată bani pentru drogurile consumate sau pentru cannabisul pe care ni l-a dat”.

Fapta inculpatului care, în data de 03.02.2022 a deținut fără a avea autorizație obținută potrivit legii un pistol, calibru 8 mm, care face parte din categoria armelor de foc scurte (pistol sau revolver), confecționate special pentru a împrăștia gaze nocive, iritante sau de neutralizare, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de nerespectare a regimului armelor și munițiilor.

Astfel, Curtea de Apel Alba Iulia a hotărât ca „În baza art. 38 alin. 1 raportat la art. 39 Cod penal, contopește pedepsele principale de 3 ani închisoare cu cele două pedepse de câte 3 luni închisoare, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa rezultantă de 3 ani și 2 luni închisoare”