Un nou CUTREMUR în Gorj, miercuri noaptea: A avut o magnitudine de 4,1 pe scara Richter

Bărbat bătut fără motiv, de doi necunoscuți, în toiul nopții, pe o stradă din Alba Iulia

Doi bărbați din județul Alba s-au ales cu un an de închisoare, respectiv un an și patru luni, plus plata daunelor morale în valoare de 3.000 de lei, după ce au bătut un tânăr, pe o stradă din Alba Iulia, în toiul nopții, fără niciun motiv.

În noaptea de 26 spre 27 aprilie 2019, în timp ce se afla în zona unei intersecții Alba Iulia, persoana vătămată s-a intersectat cu un grup de şase persoane format din cei doi inculpați, trei martori şi încă o persoană de sex feminin, rămasă neidentificată, context în care, unul dintre inculpați, fără un motiv anume, a prins-o pe persoana vătămată de mâna stângă și a întrebat-o „Unde mergi?”, respectiv „De ce vii aşa?”.

În momentele imediat următoare, unul dintre inculpați a lovit persoana vătămată cu piciorul în zona pieptului, iar cel de-al doilea inculpat i-a aplicat o lovitură puternică cu pumnul în zona capului, lovitură în urma căreia persoana vătămată s-a dezechilibrat şi a căzut la pământ.

În urma agresiunilor exercitate de cei doi inculpaţi asupra persoanei vătămate, aceasta din urmă a suferit leziuni traumatice a căror gravitate a fost evaluată printr-un număr de 12-14 zile de îngrijiri medicale necesare pentru vindecare, astfel cum rezultă din certificatul medico-legal.

Declarațiile mamei

Din declaraţiile unei martore, în noaptea de 26 spre 27.04.2019, în intervalul orar 02:00-03:00, a auzit gălăgie şi paşi repezi pe scările blocului, astfel că s-a trezit şi la scurt timp, în apartament a intrat foarte grăbit şi speriat fiul său, care i-a relatat că a fost agresat fizic.

În urma primelor discuţii a aflat de la acesta că, în timp ce se deplasa către apartament, în intersecţia dintre străzile Şipotului şi Bucovinei, s-a intersectat cu un grup format din patru persoane de sex masculin şi două persoane de sex feminin, iar apoi o persoană de sex masculin l-a luat la întrebări, o altă persoană de sex masculin i-a aplicat o lovitură cu piciorul în zona pieptului şi, ulterior, o altă persoană i-a aplicat o lovitură puternică, cu pumnul, în zona capului, după care nu şi-a mai amintit ce s-a întâmplat, relatându-i doar că a fost foarte panicat şi nu ştia cum să se ascundă de agresori, luând-o la fugă către casă.

Din declarațiile mamei mai rezultă că, după ce a ascultat cele relatate de către fiul său, aceasta s-a deplasat în zona indicată de către persoana vătămată, loc în care a observat 4 persoane de sex masculin, pe care i-a descris ca fiind foarte solizi.

De asemenea, martora a mai precizat faptul că a găsit bunurile abandonate de către fiul său, respectiv o șapcă și o geantă, bunuri pe care le-a recuperat. Aceeași martoră a mai arătat că în acel loc a mai observat două pahare de plastic care miroseau a alcool.

Hotărârea Judecătoriei Alba Iulia

„În temeiul art. 39 alin. 1 lit. b) Cod penal contopeşte pedeapsa de 1 an închisoare, aplicată pentru infracţiunea care face obiectul prezentului dosar cu pedeapsa de 1 an închisoare aplicată prin Sentinţa penală, pronunţată de Judecătoria Alba Iulia, în dosarul penal, rămasă definitivă la data de 23.10.2019 prin Decizia penală pronunţată de Curtea de Apel Alba Iulia, în pedeapsa cea mai grea de 1 an închisoare la care se adaugă un spor obligatoriu şi fix de 1/3 din cealaltă pedeapsă, 1 an închisoare x 1/3 = 4 luni, rezultând o pedeapsă de 1 an și 4 luni închisoare cu executare în regim de detenţie.

În temeiul art. 193 alin. 2 C.pen. cu aplicarea art. 41 alin. (1) C.pen. şi art. 43 alin. (5) C.pen., raportat la art. 396 alin. (1) şi (2) C.proc.pen. condamnă pe inculpat, recidivist, la pedeapsa de 1 an închisoare cu executare în regim de detenţie pentru săvârşirea în infracţiunii de lovire sau alte violențe.

În baza art. 274 alin. (1) și (2) C.proc.pen. obligă pe inculpați, la plata sumei totale de 3.000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat, din care suma de 2.000 lei reprezintă cheltuieli din cursul urmăririi penale, iar suma de 1.000 lei cheltuieli din cursul camerei preliminare și judecății”, se arată în hotărârea Judecătoriei Alba Iulia.

Astfel, cei doi inculpați vor avea de plătit fiecare câte 1.500 de lei pentru daune morale.