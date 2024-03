Un elev de la Colegiul Militar din Alba Iulia, între primii cinci cei mai buni jucători ai etapei zonale a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar

Echipa de baschet a Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia a avut o evoluție meritorie la etapa zonală din cadrul Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar, disputată zilele trecute la Arad, la Liceul cu Program Sportiv.

Această etapă a adus față în față echipele Colegiului Național „Decebal” Deva, Colegiului Național „Traian Lalescu” Reșița, Colegiului Național „Elena Ghiba Birta” Arad, Colegiului Național „Constantin Diaconovici Loga” Timișoara și Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia.

Elevii colegiului militar, antrenați și pregătiți de domnul profesor Valentin Urian, au reușit să obțină în această fază avansată a competiției, o victorie cu scorul de 44 – 42 în fața echipei Colegiului Național „Constantin Diaconovici Loga” Timișoara, iar partida disputată cu echipa Colegiului Național „Traian Lalescu” Reșița a fost pierdută la 5 puncte, după o revenire de la o diferență de 25 de puncte. În final, echipa colegiului militar s-a clasat pe locul IV.

Datorită evoluțiilor foarte bune, cu o medie de 23 de puncte pe meci, elevul fruntaș Teodor Căta a fost ales între primii cinci cei mai buni jucători ai turneului.

„Am avut o evoluție bună având în vedere faptul că am întâlnit echipe foarte bine pregătite, cu jucători cu experiență. Am învins echipa din Timișoara, care este de asemenea o echipă foarte puternică, dar nu ne-am lăsat mai prejos nici în celelalte meciuri. Această experiență ne va fi benefică pe viitor, am căpătat mai multă încredere în forțele noastre și ne-am pregătit mai bine pentru viitoarele competiții”, au spus jucătorii.

Din echipa de baschet fac parte elevii sergent Gabriel Coman, Gabriel Băldean, Eduard Roman, Vlad Ogășan, elevii caporal Andrei Huțu, Octavian Zală, elevii fruntaș Chris Popa-Deian, Albert Vaschi, Teodor Căta și elevul Dominic Teodorescu.

Felicitări pentru rezultate, vă dorim mult succes la competiţiile viitoare!

