Ultimele reprezentații amicale ale divizionarelor terțe, vezi programul meciurilor

LPS Alba Iulia are victorii pe linie la Under 13, baschet feminin, fetele conduse de antrenorul Valentin Urian având 8 meciuri adjudecate. Echipa de baschet feminin Under 13 a Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia are victorii pe linie în această stagiune, câștigând toate meciurile susținute, 8 la număr. Ultimul turneu s-a disputat, recent, în […]