Trei MINORI și un tânăr din Alba, cu dosar penal, după ce s-au hotărât să fure din casa unui bărbat: Cum s-a întâmplat totul

Raed Arafat avertizează: ‘Se așteaptă ca anul viitor să fie mai cald decât acest an. Din păcate, schimbările climatice se vor lăsa resimțite’

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, a afirmat că anul acesta este cel mai călduros de la era preindustrială încoace şi că sunt previziuni că anul viitor va fi şi mai cald.



Raed Arafat a precizat că nu doar Europa trebuie să ia măsuri împotriva încălzirii globale, ci întreaga lume. Din cauza căldurii, persoanele cele mai vulnerabile sunt bătrânii, copiii şi cei cu unele afecţiuni.

”De la era preindustrială încoace este cel mai cald an. Se aşteaptă ca anul viitor să fie mai cald decât acest an. Se vorbeşte de acest lucru ca şi estimări. S-a ajuns, în unele zone din lume, la 53 de grade. California şi China. China avea acum câteva luni minus 52 de grade într-o zonă. Acum au plus 51 de grade ca maximă atinsă. Din păcate, schimbările climatice se vor lăsa resimţite. O să le simţim, o să le vedem şi trebuie să ne adaptăm”, a declarat, joi seară, Raed Arafat, la Digi24.

Arafat a subliniat că este nevoie de măsuri luate mai ales de ţările poluante.

”Adaptarea vine prin modul în care ne comportăm. În primul rând nu e suficient ca o singură ţară să ia măsuri pentru încetinirea acestor schimbări. Astea sunt măsuri globale care trebuie să fie luate. Ţările cele mai poluate trebuie să înţeleagă că trebuie să ia măsuri rapide pentru reducerea poluării. Degeaba iei măsuri în Europa, dacă nu se iau măsuri în India, în China, în SUA, în America de Sud. Peste tot trebuie să fie luate măsuri şi măsurile trebuie să fie îndreptate spre reducerea impactului. Deja trecem de faza în care putem să controlăm creşterea de 1,5 grade, deja trebuie să prevenim următorul prag şi asta va dura ani de zile, asta nu se face peste noapte”, a mai spus Arafat.

Şeful DSU a adăugat că temperaturile foarte ridicate afectează bătrânii, copiii şi pe cei cu anumite afecţiuni.

”Ca persoane clar că vulnerabili sunt cel mai mult persoanele în vârstă, copiii, persoanele cu anumite afecţiuni, cardiace, neurologice şi da, dacă cineva stă în casă, nu are aer condiţionat – şi aerul condiţionat este cu dus-întors… Pentru încălzirea globală, schimbarea climatică, aerul condiţionat nu este recomandat. Acuma în astfel de temperaturi, pentru o persoană în vârstă, dacă are aer condiţionat este un lucru foarte bun. Deci pentru a preveni impactul unei temperaturi foarte mari. Dacă nu, persoanele respective trebuie să meargă în zone răcite”, a declarat Arafat.

Raed Arafat a mai spus că Unităţile de Primiri Urgenţe sunt pregătite pentru perioada de caniculă şi a subliniat că nu se dau mesaje RO-Alert în cazurile de caniculă, deoarece prognozele meteo sunt anunţate din timp astfel încât oamenii au timp să ia măsuri.

În acelaşi timp, Arafat a adăugat că în această perioadă caniculară sunt şi multe incendii de vegetaţie

”94 de incendii de vegetaţie au fost numai între ieri (miercuri – n.r.) ora 7 dimineaţa şi astăzi (joi – n.r.) la ora 7 dimineaţa. Sunt motive clare aici. Da, unele pot fi izbucnite din cauza temperaturilor, dar majoritatea fie sunt puse intenţionat pentru curăţirea terenurilor şi se ştie că e interzis acest lucru, fie din neglijenţă. Atenţie, am avut decese în anii precedenţi din cauza acestor incendii. Am avut oameni prinşi pe câmp şi au fost arşi de vii. Aşa că nu e de glumit”, a declarat Raed Arafat, conform news.ro.