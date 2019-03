Tichete de 400 de lei pentru copii. Banii pot fi folosiți de părinţi sau familii pentru accesul copiilor la programele after school

Un proiect inițiat recent de deputatul PNL Raluca Turcan prevede acordarea unor tichete de 400 de lei pentru copii. Aceasta dorește să vină în sprijinul părinților și familiilor cu un ajutor pentru accesul copiilor la programele after school.

“Este o iniţiativă legislativă care se referă la un proiect de after school generalizat sub tutela statului, care să sprijine copiii să aibă acces la programe de after school organizate de diferite entităţi. (…) Proiectul constă în: se eliberează nişte tichete valorice cu o valoare de 400 de lei, care se acordă copilului la solicitarea părintelui prin şcoală cu scop educaţional.

Tichetul poate fi folosit de către părinţi sau familii, fie în spaţiul privat şi dacă, de exemplu, în anumite locuri after school-ul este mai scump completează şi reprezintă un ajutor ţintit pentru copil, fie în unele locuri unde valoarea de 400 de lei este mai pronunţată”, a declarat Turcan, la dezbaterea “Asigurarea dreptului la educaţie pentru TOŢI copiii – un obiectiv de interes naţional”, care a avut loc, luni, la Parlament.

Deputatul Raluca Turcan propune ca tichetele să fie eliberate şi tipărite la nivel naţional şi distribuite la solicitarea şcolilor prin consiliile de administraţie.

“Am încercat ca suma să fie într-un asemenea cuantum încât acolo unde este nevoie mai mare 400 de lei să fie un sprijin consistent ori unde copilul vine dintr-o familie cu potenţial mai mare să poată să completeze”, a explicat ea.

Potrivit deputatului liberal, proiectul de lege reprezintă şi o formă de creştere a veniturilor celor care participă în actul educaţional şi un sprijin pentru ONG-uri.

Proiectul a fost prezentat ONG-urilor participante la dezbaterea de luni, de la care se aşteaptă un punct de vedere, iar apoi va fi depus la Parlament.

Dezbaterea “Asigurarea dreptului la educaţie pentru TOŢI copiii – un obiectiv de interes naţional” a fost organizată sub egida Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale din Camera Deputaţilor.

Guvernul a adoptat din 19 februarie ordonanţă de urgenţă care prevede majorarea alocaţiilor de stat pentru copii, însă acest demers depinde de intrarea în vigoare a Legii bugetului de stat. Propunerea nu a fost lipsită de scandal referitor la sursă de finanţare şi s-a decis majorarea deficitului de stat. Astfel, pentru menţinerea majorării alocaţiilor a crescut deficitul bugetar de la 2,55% la 2,76%.

Sursa: capital.ro