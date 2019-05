”Tabăra naţională de artă și tradiție moțească”, dedicată elevilor, organizată GRATUIT la Arieșeni. Condițiile de înscriere

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Alba organizează, în perioada 26.07 – 01.08.2019 și 27.08 – 02.09.2019 “Tabăra națională de artă și tradiție moțească – ed. a II-a“, găzduită în incinta Centrului de Agrement Arieșeni, un eveniment ce constă într-o serie de ateliere zilnice și un program interactiv.

Tematica este legata de arta, traditii si obiceiuri din Tara Motilor, conştientizarea tinerilor asupra pastrarii valorilor nationale .

”Prin aceasta participare la tabara de arta moteasca, aducem in atentia tinerilor, locuri, oameni si traditii, toate contribuind la statornicia si cinstirea neamului romanesc, a unor nume mari din istoria Romaniei, ca Horea, Closca si Crisan, Avram Iancu. Prin organizarea acestor tabere aducem un aport la continuitatea si pretuirea traditiilor si obiceiurilor neamului romanesc de catre tanara generatie”, precizează reprezentantul DJST Alba.

Toate costurile de cazare si masă sunt gratuite, acoperite de către organizatori cu finanțarea Ministerului Tineretului și Sportului.

Tinerii participanți vor trebui să suporte costul intrarilor la obiectivele turistice ( pestera Ursilor , pestera Meziad, pestera Rosia, Ghetarul de la Scarisoara) si cheltuielile de transport dus-întors până la Centrul de Agrement Arieșeni. Transportul din Alba Iulia la Arieșeni și retur se realizeaza organizat, cu autocar taxat, contra cost.

Numar de locuri disponibile:

• 26.07 – 01.08.2019 – 50 locuri;

• 27.08 – 02.09.2019 – 70 locuri.

Condiții de participare (sunt și criterii eliminatorii – vezi anexa 4 atașată):

• să fie elevi cuprinşi într-o formă de învăţământ, în clasele V-XII (inclusiv), (adeverinţa din partea unităţii de învăţământ)

• vârsta: 10-19 ani;

• cetăţeni români cu domiciliul în România;

• să fie apţi din punct de vedere medical;

• să aibă acordul scris al părinţilor, în vederea participării la tabără (în cazul minorilor);

• să nu mai fi participat în nicio altă tabără organizată de Ministerul Tineretului și Sportului sau de o direcție din subordine în anul 2019.

Dosarul de selecţie va cuprinde:

• Copie act identitate (CI sau CN);

• Formular înscriere (este atașat mai jos)

• Adeverinţa care atestă înscrierea într-o unitate de învăţământ;

• Adeverinta medicala cu mentiunea apt pentru tabara;

• Acord parental in cazul copiilor cu varsta sub 18 ani (formularul este atașat);

• Diplome/certificate/adeverinţe/contracte de voluntariat/recomandări, etc.- în copie.

• Acordul părintelui privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Toate documentele menționate mai sus vor fi transmise către DJST Alba în format electronic (scan), sau prin poștă, iar în momentul sosirii in tabara, toti participantii sunt rugati sa prezinte in original urmatoarele documente: formular de inscriere, acord parental, adeverință de elev si adeverință medicală.

Înscrierile se fac personal la sediul Instituție, prin e-mail la djst.alba@mts.ro, sau prin poștă la adresa: DJST Alba, str. Dr.Ion Rațiu, nr. 34, Alba Iulia, jud. Alba.

Înscrierile se fac pana inainte cu 2 saptamani de inceperea taberei.

Relaţii suplimentare puteţi solicita la telefon 0258/832768, 0258/834510, sau e-mail: djst.alba@mts.ro