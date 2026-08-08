Student Sport Alba Iulia, echipă feminină în Liga 2, în ediția 2026/2027! Activitate la toate nivelurile competiționale pentru gruparea din Cetatea Marii Uniri

Vești bune pentru fotbalul feminin din județ, întrucât Student Sport Alba Iulia va evolua în Liga 2 în ediția 2026/2027.

În Cetatea Marii Uniri a activat în ultimele două sezoane CSM Unirea Alba Iulia, care însă s-a desființat în această vară. Din acest punct de vedere este o preluare de ștafetă, Student Sport Alba Iulia, echipa care se identifică cu Cătălin Costea, urmând să joace în eșalonul secund.

La baza acceptului venit recent dinspre Federația Română de Fotbal stau seriozitatea și consecvența arătate de 8 ani. În ediția trecută, Student Sport Alba Iulia a participat în Liga 3, având o colaborare cu Corvinul Hunedoara la Liga Elitelor Under 15.

„Din acest an echipa de fotbal feminin parcurge toate categoriile de vârstă la nivel național, începând cu Under 9, Under 11, Under 13, Under 15, Under 17 și terminând cu senioarele ce vor evolua în Liga 2. În funcție de numărul de jucătoare și transferuri, obiectivul poate fi modificat. Ne propunem să ne bucurăm de fotbal și să creștem treptat nivelul. Datorită unor parteriate și sprijinului local, avem un buget echilibrat și adecvat pentru Liga 2, cât și pentru Liga Elitelor la junioare. Mulțumim Primăriei municipiului Alba Iulia cât și CSM Unirea Alba Iulia”, a declarat directorul sportiv Antonia Botescu.

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