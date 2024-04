ȘTIREA TA | La Spitalul Județean Alba să nu te duci cu….speranțe multe, dar deșarte: Alba Iulia, oraș fără medic ortoped pediatru

Lipsa unor medici specialiști pediatri se simte tot mai acut la Alba Iulia. Un nou caz a fost semnalat de un părinte care, ajuns din nefericire cu micuțul la secția primiri urgențe, a constatat cu stupoare că la Spitalul Județean de Urgență nu există medic ortoped pediatru, iar pentru ca cel mic să fie tratat, trebuie să se deplaseze în alt județ.

Un copilaș care a căzut cu bicicleta a ajuns împreună cu părinții săi la spitalul din Alba Iulia. Micuțul a fost consultat de medicul din urgență, investigații minime, ca apoi familia să fie redirecționată spre spitalele din marile orașe vecine precum Sibiu, Târgu Mureș sau Cluj-Napoca, pentru că la noi nu există medic ortoped pediatru.

”Azi am aflat cu stupoare că Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, nu are un medic ortoped pediatru. Am fost cu copilul minor la urgențe, pentru o lovitură la braț cauzată de căzătura de pe bicicletă. Medicii de la urgență fac consultațiile minime, dar până la urmă te redirecționează spre cel mai apropiat ortoped pediatru care se află în Sibiu, Cluj Napoca sau Târgu Mureș. Am stat de la ora 13 până la 17 pentru a-mi spune că nu au medic pediatru otroped!”, povestesc părinții copilului.

În aceste condiții, părinții își pun întrebarea ce să facă în aceste situații, să nu mai lase copiii cu trotinete și biciclete pentru a evita accidentarea micuților, ceea ce de multe ori este inevitabil ținând cont că prichindeii sunt plini de energie, iar situații de genul acesta sunt destul de greu de evitat.

”Domnilor politicieni, o promisiune măcar cum că aveți în plan aducerea unor medici pediatri?!

Sau ne recomandați să nu mai lăsăm copii cu biciclete și trotinete? Promiteți un oraș cu piste de biciclete frumos colorate, dar nu gândiți tot lanțul de servicii pentru utilizatori pistelor.

Cu stimă, un alegător”, a concluzionat părintele copilului.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI