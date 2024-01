Un copil de 3 ani cu varicelă, nevoit să aștepte în mașină cu mama, în fața SJU Alba, un consult la UPU: ”După 3 ore au găsit o sală unde să așteptăm.” Fetița a ajuns în stare GRAVĂ la Sibiu

O familie din Alba, cu un copil de 3 ani diagnosticat cu varicelă, cu febră foarte mare, a fost nevoită să aștepte 3 ore jumătate în mașină, în fața UPU Alba, până au fost primiți într-un salon unde să stea izolați de ceilalți pacienți.

Incidentul ne-a fost sesizat de mama micuței de 3 ani, care a fost diagnosticată în urmă cu 2 săptămâni cu varicelă. Micuța a făcut febră foarte mare, care nu ceda cu tratamentul administrat de părinți, la recomandarea unui medic pediatru. Tot la îndemnul specialistului, părinții s-au prezentat la UPU Alba, pentru investigații suplimentare.

Părinții povestesc că odată ajunși la Spitalul Județean de Urgență Alba, tatăl a intrat singur în zona de triaj, mama rămând cu fetița în mașină, pentru a nu expune alți pacienți la varicelă, o boală extrem de contagioasă. Bărbatul a cerut informații despre procedura în acest caz, personalul din zona de triaj spunându-i că nu au nici o variantă, decât să anunțe medicul și să rămână în mașină până vor fi chemați telefonic pentru consultație. Mama a fost chemată la intrare în triaj cu fetița unde acesteia i-a fost măsurată temperatura, după care au așteptat trei ore jumătate în mașină, fără a fi sunați.

”După trei ore jumătate, cu fetița în brațe am intrat în Urgențe, fără să mă mai gândesc la alți pacienți, decât la copilul meu. O asistentă ne-a spus că va anunța din nou medicul, iar după câteva minute a revenit și ne-a condus într-un salon unde am stat izolate în jur de 10 minute, până am fost primite de medic”, povestește mama micuței.

”Mă întreb, dacă aș fi așteptat în continuare cu fata în mașină, oare cât timp ar mai fi trecut până ne sunau să ne primească? Era totuși vorba de un caz contagios, cu febră mare care nu ceda cu medicamentele administrate. Oare nu se putea găsi de la bun început un salon unde să așteptăm?”

Cu toate că a mai avut parte de exepriențe neplăcute în unitatea sanitară din Alba Iulia, mama spune că a rămas șocată de lipsa de compasiune și indiferența cu care au fost tratați.

Într-un final, după ce a fost consultată, pacienta a fost trimisă cu o ambulanță și la secția Infecțioase, pentru a fi văzută și de un specialist: ”În toată disperarea unui părinte care își vede copilul bolnav, personalul de pe ambulanța cu care am fost transportate la Infecțioase, m-a impresionat până la lacrimi. Ambulanțierul și voluntarul care îl însoțea, ne-au așteptat până la finalizarea consultului și ne-au adus până acasă, auzind că de acolo vom lua un taxi la întoarcere.”

Femeia povestește că cei doi bărbați au încercat în toate felurile să distreze fetița, iar când au aflat că micuța este pasionată de ambulanțe, au chemat-o la stație când se va face bine: ” Nu cred că realizează cât de mult au făcut pentru noi în acea seară. Le mulțumim din suflet pentru empatia, compasiunea și ajutorul necondiționat pe care ni l-au dat, chiar dacă nu le știm nici măcar numele”, mai spune mama fetiței.

Povestea nu se termină însă aici. Odată ajunse acasă, familia a observat că fetița a început să se umfle în zona obrazului și gâtului. Speriați pentru că era deja noapte, s-au prezentat din nou la UPU Alba Iulia, unde au așteptat din nou aproximativ o oră până să fie consultați de un alt medic, care le-a spus că este normal în varicelă prezența adenopatiilor, pe înțelesul tuturor, a umflăturilor apărute, și că nu au motive de îngrijorare.

În timpul nopții, adenopatiile au continuat să crească, dimineața fetița fiind de nerecunoscut la față. La îndemnul unor cunoștinte, medici tineri care au suspectat că este vorba de complicații, familia a luat fetița și au mers la UPU Pediatrie Sibiu.

Micuța a fost de urgență internată, cu complicații grave. Din fericire, după aproape 2 săptămâni de tratament, aceasta se simte mai bine și s-a putut întoarce acasă: ”Mă gândesc cu groază ce s-ar fi întâmplat cu ea dacă nu am fi mers la Sibiu. Am avut norocul unei echipe medicale dedicată trup și suflet micuților pacienți. Am întâlnit oameni din sistemul sanitar cum rar mi-a fost dat să văd și cum sincer nu credeam că există. De la medici, asistente ș infirmiere, toți ne-au ajutat să trecem mai ușor peste zilele de coșmar. M-a impresionat faptul că pe lângă partea medicală, încercau să îți ajute și sufletul, să te îmbărbăteze, să te liniștească. De exemplu, asistenta care ne-a îngrijit în prima zi, a revenit după 4 zile în care nu ne mai văzusem, special pentru a vedea cum se simte micuța.”

”Toată experiența asta nefericită m-a făcut să văd lipsurile spitalului din Alba pe partea de Pediatrie: tratamente, aparatură, specialiști, dar și compasiunea, empatia față de părinți și copii speriați. Celor din Sibiu, mă înclin în fața voastră! Jos pălăria pentru întreaga secție Pediatrie Infecțioase!”

