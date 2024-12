Rabla pentru sobe 2024: Cum poți beneficia de 10.000 de lei pentru soluții de încălzire. Modalitatea de înscriere în program

Programul „Rabla pentru sobe”, lansat de Ministerul Mediului prevede acordarea de ajutor financiar de până la 10.000 de lei, locuitorilor din zonele montane, pentru cumpărarea unor soluții de încălzire eficiente.

Cum funcționează programul Rabla pentru sobe

Conform Ministerului Mediului, acest program se va desfășura similar inițiativelor Rabla anterioare, cum ar fi „Rabla local”. În primă fază, primăriile trebuie să se înscrie în program, iar ulterior beneficiarii finali înregistrează cererile pentru finanțare.

Principalele caracteristici ale acestui program sunt:

-Statul va acoperi 70% din valoarea cheltuielilor eligibile, dar nu mai mult de 10.000 de lei per gospodărie.

-Fiecare unitate administrativ-teritorială (UAT) poate solicita un buget total de până la 500.000 de lei.

-Beneficiarii trebuie să respecte criterii stricte de eligibilitate pentru a accesa finanțarea.

Cine poate beneficia de program

Pentru a aplica la programul „Rabla pentru sobe”, solicitanții trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

-Domiciliu: Trebuie să aibă domiciliul în raza teritorială a primăriei care participă la program.

-Proprietate: Solicitantul trebuie să fie proprietarul imobilului unde se va monta aparatul de încălzire.

-Impozite: Să nu aibă datorii la plata taxelor, impozitelor sau altor contribuții locale.

-Condiții speciale: Gospodăriile din imobile cu mai mult de două apartamente nu sunt eligibile pentru acest program.

De asemenea, sobarii autorizați care montează echipamentele trebuie să respecte criterii stricte, inclusiv afilierea la o asociație profesională și certificarea corespunzătoare.

Ce echipamente pot fi achiziționate prin program

Echipamentele eligibile pentru finanțare includ soluții de încălzire care respectă standardele europene ECODESIGN 2022. Printre acestea se numără:

-Sobe, termosobe, șemineuri și termoșemineuri alimentate cu combustibili solizi (lemne, peleți, brichete);

-Coșuri de fum ceramice sau metalice, dotate cu certificat de garanție;

-Servicii de instalare și montaj efectuate de sobari autorizați.

Specificații tehnice ale echipamentelor

Toate aparatele de încălzire eligibile trebuie să respecte cerințele stricte impuse de Uniunea Europeană:

-Putere nominală: Maximum 35 kW;

-Randament minim: 80%;

-Emisii de particule fine (PM): Sub 40 mg/m³;

-Emisii de monoxid de carbon (CO): Sub 1500 mg/m³;

-Emisii de oxizi de azot (NOx): Sub 300 mg/m³.

Cum te înscrii în program

Pentru a accesa finanțarea, urmărește acești pași:

-Verifică dacă primăria ta este înscrisă în programul „Rabla pentru sobe”;

-Completează cererea de finanțare și depune actele necesare la UAT;

-Alege un sobar autorizat pentru instalarea echipamentului;

-Monitorizează procesul de aprobare și asigură-te că respectă toate cerințele programului.

