ȘTIREA TA| Focuri de armă, duminică, în pădurea Mamut – Familie cu copii, aflați la plimbare, speriați de întâmplare

Focuri de armă, duminică, ziua în amiaza mare, în pădurea Mamut, din Alba Iulia. O familie cu copii, aflați la plimbare, speriați de întâmplare și pericolul la care ar fi putut fi expuși.

O familie din Alba Iulia, aflată la plimbare pe pista Mamut, au fost martorii unui incident neplăcut duuminică, în jurul orei 14.00. Aceștia au povestit pentru ziarulunirea.ro, că ceea se voia să fie o după-masă plăcută în familie, a fost brusc întreruptă de focuri de armă.

Speriați de ceea ce se întâmplă, oamenii și-au întrerupt plimbarea și s-au grăbit cu copiii spre casă, indignați de întreaga situația.

”Azi am fost la o plimbare cu familia, copiii și soția, pe pista Mamut, apoi am intrat în pădure, spre Vârful Mamut și aproape de vârf am auzit împușcături una, două, în jur de 10 trageri cu pușca. Ne-am speriat fiind foarte foarte aproape de pista de biciclete. Ne-am gândit să ne întoarcem și am văzut în jur de 5-6 vânători mai jos în vale, așezați în așteptare pentru vânătoare. Am auzit ceva somații și am grăbit pasul înapoi către casă, speriați cu copiii după noi.

Nu mi se pare normal să fie vânătoare în jurul orei 14.00, aproape de pista de biciclete, o zonă circulată de alergători, bikeri și plimbări în pădure și să fim expuși la pericole de o vânătoare. Se putea întâmpla orice, focul de armă era în jur de 200 de metri de noi.

Nu se poate așa ceva într-o zonă umblată, nu se poate, sunt riscuri prea mari”, au spus oamenii.