Sprijin financiar în valoare de 50.000 de lei pentru Clubul Sportiv Unirea Alba Iulia: Proiectul, pe masa consilierilor locali

Clubul Sportiv Unirea Alba Iulia ar putea beneficia de sprijinul financiar de 50.000 de lei. Proiectul se află pe masa consilierilor locali din Alba Iulia, urmând a fi discutat în ședința ordinară din data de 27 octombrie 2021.

Clubul Sportiv (CS) Unirea Alba lulia este o structură sportivă de drept public, cu personalitate juridică, înfiinţată în 1974 ca instituţie publică în subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului, având ca obiect principal de activitatea obţinerea performanţelor sportive: selecţia, pregătirea, participarea la competiţii interne şi internaţionale, respectiv câştigare de medalii pe plan naţional şi internaţional.

CS Unirea Alba lulia este clubul sportiv nr. 1 al judeţului Alba. Sportivii legitimaţi au obţinut, de-a lungul anilor, cele mai remarcabile performanţe sportive, atât pe plan naţional, cât şi pe plan internaţional, dintre cluburile sportive din judeţul nostru. în fiecare an, sportivii se impun categoric la competiţii naţionale şi obţin rezultate foarte bune şi la întrecerile europene şi mondiale. Clubul a obţinut importante clasări pe podium la întrecerile europene şi chiar mondiale. Clubul a avut reprezentanţi inclusiv la cea mai prestigioasă competiţie – Jocurile Olimpice. Astfel, prin rezultatele lor, Clubul a devenit ambasador al judeţului Alba, la nivel internaţional.

CS Unirea Alba lulia are, în prezent, 9 ramuri sportive active: atletism, powerlifting, haltere, orientare, box, judo, culturism, tenis de masă şi taekwondo, la care se antrenează circa 150 de sportivi şi sportive de toate categoriile de vârstă.

Atletele clubului sunt cele mai bune din ţară la proba de 20 de kilometri marş, fiind parte a lotului naţional. La powerlifting Sportivii se impun categoric la competiţiile naţionale şi au reuşit, chiar recent, să obţină medalii şi la cele internaţionale. La orientare Clubul are cel mai bun sportiv din ţară, component de bază la lotul naţional şi participări reuşite la competiţii europene. Şi la box şi judo sunt componenţi la lotul naţional care să câştigă medalii importante la cele mai importante competiţii organizate în ţară. Secţia de culturism a fost reactivată recent, iar tenisul de masă dorim să îl revitalizăm. Secţia de taekwondo a fost înfiinţată în acest an şi speră să obţină primele medalii.

În anul 2020, în ciuda numărului redus de competiţii organizate din cauza contextului pandemic, sportivii legitimaţi la CS Unirea Alba lulia au obţinut 85 de medalii, dintre care 46 de aur, 26 de argint şi 13 de bronz. în 2019, spre exemplu, 34 de sportivi au obţinut 140 de medalii, dintre care 75 de aur, 38 de argint şi 27 de bronz, la competiţii naţionale şi internaţionale. în acest an, dorini să obţinem cât mai multe medalii la competiţiile naţionale şi internaţionale şi să facem cinste municipiului Alba Iulia.

Finanţarea este vitală pentru obţinerea performanţei, având în vedere cheltuielile curente cu participarea sportivilor la competiţii cuprinse în calendar (transport, cazare, masă, alte taxe etc.), indemnizaţii de efort lunare pentru sportivi în funcţie de categoria de vârstă şi performanţele fiecăruia, cantonamente de pregătire centralizată, premierea performanţelor sportive etc.

Totodată, Clubul vizează promovarea conceptului de viaţă activă, combaterea efectelor nefavorabile ale sedentarismului şi selecţia unui număr cât mai mare de tineri care optează pentru sportul de performanţă, dar şi conştientizarea rolului important pe care îl are sportul şi sportul de performanţă prin funcţiile sale, sociale, educaţionale, culturale, economice şi conştientizarea dezvoltării pe plan fizic, psihic şi motric.

La antrenamentele clubului se pune accent pe pregătirea tehnică (obţinerea cunoştinţelor necesare despre tehnica sportivă, însuşirea procedeelor, elementelor noi etc.), pregătirea tactică (analiza particularităţii viitoarelor competiţii, analiza adversarilor, elaborarea tacticii pentru competiţii etc.), pregătirea fizică (creşterea forţei, vitezei, rezistenţei, capacităţii şi a altor calităţi necesare în funcţie de fiecare sport în parte) şi pregătirea psihologică (capacitatea de mobilizare mentală la competiţii etc.).

Având în vedere cele de mai sus menţionate, propunem luarea în dezbatere şi adoptarea de către Consiliul Local Alba Iulia a hotărârii privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Clubului Sportiv Unirea Alba Iulia, în vederea cofinanţării activităţilor sportive ale Clubului.