Spirit antreprenorial cu gust dulce: Inspirați de afaceri similare din Franța, o familie din Alba a investit într-un atelier de dulceață

Doi tineri antreprenori din județul Alba, Tatiana şi Alin Petric s-au cunoscut în Franţa, în timpul unui master pentru promovarea produselor de terroir, cu specific local. Cei doi soți, au decis să revină în locurile natale și, inspiraţi de experienţa căpătată în Hexagon, să fondeze, la rândul lor, o afacere după acelaşi tipar, în domeniul gastronomic, prin care să pună în valoare materiile prime autohtone. Businessul a primit numele D’ale Gustului. „Afacerea a început cu un atelier de dulceţuri în 2014. Practic, am început încă din timpul masterului pe care

l-am urmat în Franţa, unde am văzut mici afaceri similare. Eram hotărât să vin în ţară să încep acest business”, a povestit Alin Petric la emisiunea online ZF Afaceri de la zero. La încheierea cursurilor din Franţa, a revenit împreună cu Tatiana în România şi au început să reamenajeze o parte din gospodăria părinţilor, în Cetea, judeţul Alba, la 30 de kilometri de Alba Iulia. În dezvoltarea D’ale Gustului, familia Petric a pornit de la ideea că era nevoie ca micii producători să fie susţinuţi, iar materia primă să fie consumată local.

Astfel, pentru produsele marca D’ale Gustului, fructele sunt culese din natură, cumpărate de la mici producători sau recoltate din livada proprie. „Pentru amenajare şi echipamente, am investit 4.000-5.000 de euro. Între timp, am decis să dezvoltăm afacerea, am făcut un proiect pentru o moară de piatră – o investiţie de peste 25.000-30.000 de euro – şi vrem să aducem sub acelaşi acoperiş ambele activităţi. Cel mai bun an pentru noi a fost 2019, când am ajuns la 20.000-25.000 de euro. Sperăm cel puţin să atingem aceste venituri în 2021.” În portofoliul

D’ale Gustului se găsesc dulceaţă de prune, de măceşe, de piersici de vie, dar şi sortimente mai inedite, precum dulceaţă de gogonele cu păstăi de vanilie, dulceaţă de sfeclă cu ghimbir, dovleac cu mere şi scorţişoară sau pere cu nucă. Preţurile sunt de la 16 la 18 lei, către clientul final.

În băcănii, preţurile suferă modificări. În ţară, brandul D’ale gustului este prezent la Sibiu şi la Bucureşti, în locuri precum Băcănia veche sau Băcănia urbană. „De curând, am făcut o plantaţie de trandafiri şi am preparat o dulceaţă de mere cu trandafiri. Am făcut, de asemenea, un oţet de trandafiri.” Familia Petric are, de asemenea, un foodtruck specializat în clătite dulci şi sărate, cu care şi-a programat deja prezenţa la evenimente în judeţul Cluj în perioada următoare. În 2019, antreprenorii au investit peste 35.000 de euro în dotarea rulotei.

Acum, familia Petric îşi doreşte ca businessul să revină la nivelul anterior pandemiei, mai ales că anul 2020 debutase promiţător. „Deşi anul 2020 a început foarte bine pentru noi, după ce, la finalul lui 2019, participasem la târgul de Crăciun din Annecy, Franţa, unde am avut ocazia să căpătăm experienţă pe partea de clătite, pe urmă a fost tot mai greu. Am reuşit însă să facem mai repede pasul spre online şi ne-am pus la punct un site de prezentare cu un magazin online.” Abia pe finalul anului 2020, au început să revină comenzile, însă potenţialul este în continuare mai mare decât cererea.D’ale gustului pe zf.ro/afaceri-de-la-zero.

Sursa: zf.ro