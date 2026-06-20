Șofer prins cu alcoolemie uriașă după accident: Peste 3 g/l alcool în sânge și condamnare cu suspendare
Șofer prins cu alcoolemie uriașă după accident: Peste 3 g/l alcool în sânge și condamnare cu suspendare
Un bărbat din județul Alba a fost condamnat de Judecătoria Sebeș la 1 an și 2 luni de închisoare cu suspendare, după ce a fost depistat conducând sub influența alcoolului și a provocat un accident rutier într-o intersecție din municipiul Sebeș, în decembrie 2024.
Potrivit hotărârii penale pronunțate vineri, 19 iunie 2026, inculpatul a fost găsit vinovat de infracțiunea de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, prevăzută de art. 336 alin. (1) din Codul penal.
Incidentul a avut loc în dimineața zilei de 14 decembrie 2024, în jurul orei 09:37, când șoferul a intrat în coliziune cu un alt autoturism într-o intersecție din zona Pieței Agroalimentare Sebeș.
Testarea cu aparatul etilotest a indicat o valoare de 1,30 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar analizele de sânge au confirmat o alcoolemie de 3,29 g/l la prima probă și 3,01 g/l la a doua probă — valori considerate extrem de ridicate în raport cu limita legală.
De la consum de alcool „pentru durere” la drum cu mașina
În fața anchetatorilor și a instanței, bărbatul a recunoscut că a consumat aproximativ 200 ml de țuică în cursul nopții, invocând dureri de spate. Ulterior, în dimineața incidentului, a decis să conducă spre spital.
Pe traseu, acesta a fost implicat într-un accident rutier soldat cu pagube materiale, după ce nu a acordat prioritate într-o intersecție.
Instanța: Comportament „inconștient” și pericol major în trafic
Judecătorii au reținut că inculpatul a acționat cu încălcarea evidentă a normelor rutiere, apreciind că nivelul alcoolemiei, distanța parcursă și producerea accidentului indică un grad ridicat de pericol social.
Instanța a subliniat că decizia de a conduce în stare de ebrietate nu poate fi justificată de motive medicale, mai ales în condițiile în care existau alternative de transport.
Condamnare cu suspendare și muncă în folosul comunității
Deși a fost condamnat la 1 an și 2 luni de închisoare, executarea pedepsei a fost suspendată sub supraveghere pe un termen de 2 ani.
Pe durata acestuia, bărbatul va trebui să respecte mai multe obligații impuse de Serviciul de Probațiune, inclusiv prezentarea periodică la probațiune, participarea la programe de reintegrare socială și prestarea a 60 de zile de muncă în folosul comunității
De asemenea, instanța i-a interzis exercitarea unor drepturi civile și i-a atras atenția că nerespectarea obligațiilor poate duce la executarea pedepsei în regim de detenție.
Inculpatul a fost obligat să achite 1.000 de lei cheltuieli judiciare către stat, din care o parte fusese deja plătită în cursul procesului.
Hotărârea Judecătoriei Sebeș poate fi atacată cu apel în termen de 10 zile de la comunicare.
sursa: ReJust
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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