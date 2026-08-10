Șofer din Șeica Mică, tras pe dreapta de polițiști la Teiuș: S-a ales cu dosar penal pentru că nu avea permis de conducere corespunzător ansamblului de vehicule pe care îl conducea

Un șofer din Șeica Mică a fost oprit în trafic la Teiuș și s-a ales cu dosar penal pentru că nu avea permis de conducere corespunzător ansamblului de vehicule pe care îl conducea.

Potrivit IPJ Alba, la data de 9 august 2026, în jurul orei 07.40, polițiștii din orașul Teiuș au oprit, pentru control, pe DN 14 B, la kilometrul 4+500 de metri, un ansamblu de vehicule condus de un bărbat, în vârstă de 38 de ani, din localitatea Șeica Mică, județul Sibiu, posesor al permisului de conducere categoria B.

Din verificări a reieșit că acesta nu deține permis de conducere corespunzător ansamblului de vehicule pe care acesta îl conducea, întrucât masa totală maximă a autoturismului era de 2940 de kilograme, iar remorca avea masa totală maximă autorizată de 1350 kg, masa totală a ansamblului fiind de 4290 de kilograme.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

Secțiune Știri sub articolul principal