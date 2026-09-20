Sibian de 33 de ani, cu dosar penal: A fost prins de polițiști la Cugir cu ,,alcool la bord”. Ce alcoolemie avea

Un sibian de 33 de ani s-a ales cu dosar penal după ce a fost prins de polițiști pe o stradă din Cugir cu ,,alcool la bord”.

Potrivit IPJ Alba, în noaptea de 19/20 septembrie 2026, în jurul orei 01.20, polițiștii de ordine publică din Cugir au oprit, pentru control, pe strada Râul Mare, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 33 de ani, din municipiul Sibiu.

Bărbatul a fost testat cu aparatul etilometru, rezultând valoarea de 0,43 mg/litru alcool pur în aerul expirat, fiind condus la spital în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate.

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