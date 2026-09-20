Accident în Alba Iulia: Două mașini s-au ciocnit în intersecția de la Stadion Cetate. Un pasager de 31 de ani a fost rănit

Un accident rutier a avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică, în Alba Iulia. Două mașini s-au ciocnit în intersecția de la Stadion Cetate. Un pasager de 31 de ani a ajuns la spital.

Potrivit IPJ Alba, în noaptea de 19/20 septembrie 2026, în jurul orei 01.00, un bărbat, în vârstă de 28 de ani, din municipiul Lupeni, județul Hunedoara, în timp ce conducea un autoturism, pe bulevardul Republicii din Alba Iulia, ar fi pătruns în intersecția cu strada Calea Moților și a intrat în coliziune cu un autoturism condus de o femeie, în vârstă de 31 de ani, din municipiu Sibiu.

În urma accidentului, un bărbat, în vârstă de 31 de ani, din municipiul Sibiu, pasager în autoturismul condus de femeie, a suferit leziuni corporale, fiind transportat la spital, pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Conducătorii autoturismelor au fost testați cu aparatul etilometru, rezultatele fiind negative.

Cercetările sunt continuate.

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