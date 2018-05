Seria de proiecții KineDok oferite de către One World România revine la Alba Iulia – „Proiecții cu reflecții” la Forum Apulum

Începând din luna mai, Asociația „Forum Apulum” reia conceptul de evenimente „Proiecții cu reflecții”, fiind partener local al seriei de proiecții marca KineDok oferite de către One World România. Albaiulienii, și nu doar ei, amatori de cinematografie europeană sunt așteptați pe tot parcursul anului la proiecții de filme documentare europene și la dezbateri pe tema acestor producții cu invitații și publicul.

Vineri, 4 mai 2018, de la ora 20:00, la Casa Forum (strada Regina Maria, nr. 18), va fi proiectat documentarul „Varză, cartofi și alți demoni” – o tragi-comedie a satului românesc, care explorează agricultura practicată în satul Lungulețu, unde, la finalul zilei, agricultorii au de ales între a vinde pe nimic sau a-și îngropa recolta. La finalul proiecției, publicul va asista la o dezbatere asupra subiectului tratat în documentar împreună cu Florian Hada și Vlad Sover, doi pasionați de agricultură și horticultură.

Fiind primul eveniment din noul sezon al KineDok participanții vor avea parte de o surpriză în ton cu tema documentarului proiectat.

Intrarea la acest eveniment este GRATUITĂ.



Varză, cartofi și alți demoni / Cabbage, Potatoes and other Demons

Șerban Georgescu | România| 2016 | 60 minute| Limba Vorbită: română

După ce cumpăra o tonă de varză pentru echivalentul a 20 de euro, regizorul Șerban Georgescu decide să exploreze dinamica paradoxală a agriculturii românești practicate în satul Lungulețu. Acolo, 1000 de mici fermieri, cu tot atâtea tractoare, produc anual aproximativ 100 000 de tone de varză și cartofi pe care nu reușesc să le vândă ulterior: la finele anului, fermierii se descoperă, unul lângă altul, în piață, înconjurați de grămezi de produse pentru care scad progresiv prețurile, până ce ies în pierdere. Aventura documentară a lui Georgescu – care amintește, ca abordare, de Super Size Me al lui Morgan Spurlock – se desfășoară timp de un an la Lungulețu, unde regizorul devine agricultor pentru a înțelege rădăcinile crizei. Răspunsul, articulat creativ pe o combinație de imagine contemporană și de arhivă, revelează conexiunea dintre criza actuală și experiența trecută a colectivizărilor forțate, care au creat o suspiciune reziduală a agricultorilor pentru munca în cooperativă, făcându-i să continue să lucreze individual în contextul unei piețe în care asocierea este esențială.

Acest eveniment este posibil cu sprijinul Vertical Graphic.

Mai multe despre acest eveniment puteți urmări pe pagina de Facebook dedicată acestui eveniment.

Trailer film: https://www.youtube.com/watch?v=Ww2P2I5dklQ

Dintre documentarele din programul KineDok 2018, Asociația „Forum Apulum” vă invită să vizionați o parte, după următorul program:

– 4 mai 2018 – Varza, cartofi si alți demoni (60 min., România, 2016)

– 18 mai 2018 – Funne: Visând la mare (80 min., Croația și Italia, 2016)

– 15 iunie 2018 – Campionul din Balcani (86 min., Germania și România, 2006)

– 20 iulie 2018 – Poștașul Cumsecade (82 min., Bulgaria și Finlanda, 2016)

– 10 august 2018 – Daliborek și Lumea lui Albă (105 min., Republica Cehă, 2017)

– 21 septembrie 2018 – Mulțumesc pentru ploaie (87 min., Norvegia și Marea Britanie, 2017)

– 19 octombrie 2018 – Nicăieri unde să te ascunzi (86 min., Norvegia, 2016)

– 9 noiembrie 2018 – Prima Împărtășanie (72 min., Polonia, 2016)

– 7 decembrie 2018 – Nimic nu va mai fi ca înainte (92 min., Republica Cehă, 2017)

Programul proiecțiilor va fi disponibil și pe site-ul www.forumapulum.ro și pe pagina de Facebook Forum Apulum.

În 2015, Asociația One World Romania a lansat KineDok, un program de distribuție alternativă de film documentar ce își propune să completeze distribuția clasică și să aducă filmul documentar mai aproape de public. One World Romania continuă programul pentru al treilea an consecutiv în mai multe locuri alternative, vechi și noi, începând cu acest an și la Alba Iulia. În cadrul celei de-a treia ediții, 16 documentare incitante, dintre care o parte vor fi proiectate în peste 20 de spații neconvenționale din fiecare țară participantă: Republica Cehă, Slovacia, Ungaria, Croația, România, Polonia, Norvegia și Bulgaria.

Sub forma unei experiențe împărtășite, proiectul KineDok te invită nu doar să vii să vezi un film, ci chiar să întâlnești cunoscători sau protagoniști ai filmelor într-un mediu informal și să discuți cu ei. Misiunea KineDok este de a ajunge mai aproape de oameni și de a folosi spiritul local al galeriilor și al altor locuri populare. Acestea oferă o alternativă pentru întâlnirea dintre filmul documentar și public și creează o atmosferă intimă în care vizionarea și dezbaterea unor probleme curente devine o experiență frumoasă.

_____________________________________________________________________

*ORGANIZATOR LOCAL: Asociația „Forum Apulum”

*ORGANIZATOR NAŢIONAL: Asociația „One World Romania”*

*ONLINE: oneworld.ro | kinedok.net*

*PARTENERI: Institute of Documentary Film (Rep. Cehă), Filmtopia

(Slovacia), Budoku (Ungaria), ReStart (Croația), Bergen International Film

Festival ( Norvegia), Activist 38 (Bulgaria)*

*CU SPRIJINUL: Centrul Național al Cinematografiei*