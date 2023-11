Schimbări majore la permisul de conducere: Valabilitate prelungită și reguli noi după vârsta de 70 de ani

Carnetul de șoferi al românilor este pe cale să fie supus unor schimbări semnificative în viitorul apropiat. Speculații și propuneri în legătură cu acest subiect au fost vehiculate în trecut, dar acum se pare că implementarea acestor modificări este aproape finalizată.

În prezent, un permis de conducere în România are o valabilitate de 10 ani, indiferent de vârstă. O propunere legislativă aflată în dezbaterea senatorilor vizează extinderea acestui termen de la 10 la 15 ani, cu o notă importantă. Începând cu vârsta de 70 de ani, reînnoirea permisului se va face doar pentru 5 ani, iar această limită scade din nou după împlinirea vârstei de 80 de ani, când reînnoirea se va realiza la fiecare doi ani.

Ultima actualizare a Codului Rutier are ca scop modificarea perioadei de valabilitate a permiselor de conducere din țară. Proiectul legislativ, aflat în prezent în Senat pentru dezbateri și vot, trebuie adoptat și de către Camera Deputaților înainte de a fi promulgat de către președintele țării și publicat în Monitorul Oficial pentru a-și produce efectele.

După adoptare, valabilitatea permiselor pentru categoriile AM, A1, A2, A (mopede și motociclete) și B, B1, BE (mașini mici) ar urma să crească de la 10 ani, cât este în prezent, la 15 ani, aplicându-se doar șoferilor sub 70 de ani.

În cazul șoferilor care depășesc vârsta de 70 de ani, valabilitatea permisului de conducere pentru categoriile menționate se va reduce la cinci ani. Astfel, aceștia vor trebui să reînnoiască permisul și să efectueze vizite medicale la fiecare cinci ani. Mai mult, după împlinirea vârstei de 80 de ani, schimbarea permisului va deveni obligatorie la fiecare doi ani.

Permisele de conducere aflate în perioada de valabilitate nu vor fi afectate de această actualizare și vor rămâne valabile până la expirare. Măsura are ca scop principal facilitarea procesului de reînnoire pentru cei trei milioane de șoferi amatori, reducând costurile și timpul dedicat acestui demers.