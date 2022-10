Schimbări la conducerea Star Transmission România începând cu data de 1 noiembrie 2022: Ulpia Ștefan, noul director general

Educația, dorința nesfârșită de a se dezvolta și de a învăța lucruri noi reprezintă bazele viitorului fiecărui om. Pentru mulți dintre elevi, aceste lucruri se deprind încă din primii ani de școală, alături de colegi și insuflate de profesori.

În multe dintre cazuri, sălile de clasă în care un elev petrece aproximativ 25 de ore pe săptămână timp de 12 ani sunt amenajate în mod necorespunzător. Mobilier vechi, parchet deteriorat, bănci prea mici, biblioteci rupte, igrasie și lipsa altor facilități minime. Acestea sunt doar câteva dintre neajunsurile care fac parte din infrastructura anilor de studiu ai unui elev din România.

În ultimul an, compania Kronospan și-a propus să fie în continuare un pilon în susținerea educației elevilor și a sponsorizat 11 școli din Sebeș – Liceul de Arte Regina Maria Alba Iulia, Școala Gimnazială „Avram Iancu” Abrud, Grădinița “Primii Pași“ Aiud, Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia, Liceul Teoretic Greco Catolic Blaj, Scoala Gimnaziala „Mihai Eminescu” Alba Iulia, Liceul „Horea, Cloșca și Crișan” Abrud, Şcoala Gimnazială Câlnic, Scoala Gimnazială Drașov, Colegiul Naţional “Lucian Blaga” Sebeş și Școala Vasile Goldiș Alba Iulia cu aproximativ 600 de plăci de PAL și 200 mp de parchet. Cu ajutorul oferit de Kronospan, o parte din elevii sebeșeni au intrat în noul an școlar cu bucuria de a învăța într-o sală de clasă reamenajată conform standardelor actuale.

Responsabilitatea socială este una dintre valorile fundamentale ale companiei Kronospan, care are ca scop colectiv intermedierea și susținerea dezvoltării comunităților din care face parte. Acest lucru se întâmplă prin acțiuni dedicate educației și proiectelor comunitare cu efect pozitiv în rândul oamenilor de toate vârstele. De asemenea, Fundația Kronospan organizează proiecte locale și globale cu un mare impact social, menite să fie un accelerator de bine pentru comunitate. Printre acestea se numără Kronospan Scolarship, Grow – Let’s plant the future together si proiectul skill.ED.