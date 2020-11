Salariile bugetarilor vor CREȘTE în 2021. Florin Cîțu: ,,România are cea mai mică inflaţie, dar are cea mai mare dobândă”

Florin Cîţu afirmă că nu se are în vedere reducerea programului de muncă al bugetarilor sau al salariilor în acest sector, întrucât ”astfel de măsuri accentuează criza economică şi efectele revenirii se amână pe o perioadă mai lungă”. Cîțu a precizat că ”dimpotrivă”, semn că salariile bugetarilor vor crește în 2021.

Florin Cîţu a fost întrebat, luni seară, într-o conferinţă de presă, despre o eventuală reducere a programului de muncă şi a salariilor pentru bugetari şi a afirmat: ”Opinia noastră a fost foarte clară, la începutul anului. Am anunţat că, într-un an cu criză economică, în care economia are o contracţie de 4,2 la sută, o criză economică provocată de o criză de sănătate, am reuşit să avem încasări la bugetul de stat, mai mari decât în 2019, când economia creştea cu peste 4% şi după ce am eliminat taxele. Nu luăm astfel de măsuri, din contră. S-a demonstrat şi în 2008 – 2009 că astfel de măsuri accentuează criza economică şi efectele revenirii se amână pe o perioadă mai lungă”.

Ministrul finanţelor a precizat că datorită măsurilor luate până acum ”avem astăzi o revenire aşa de puternică”.

”Am avut o politică fiscală relaxată. De fapt, lecţia crizei din 2008 este una simplă, este nevoie de relaxarea politicii fiscale şi a politicii monetare. Politica fiscală anul acesta s-a relaxat şi politica monetară a făcut paşi importanţi, dar am spus şi o repet, atu-ul important al acestei economii în perioada următoare o reprezintă faptul că avem spaţiu de relaxare a politicii monetare. Este în continuare spaţiul de relaxare a dobânzilor, pentru că România are cea mai mică inflaţie dintre cele 4 ţări Polonia, Ungaria, Cehia, dar are cea mai mare dobândă. Avem loc de relaxare, politica fiscală rămâne relaxată, asta e recomandarea Comisiei Europene, e recomandarea altor instituţii internaţionale”, a mai afirmat ministrul Finanţelor.

Economistul şef al Băncii Naţionale a României, Valentin Lazea, afirmă că statul trebuie ca, începând de anul viitor, să reducă deficitul bugetar, care ar rămâne deosebit de ridicat în comparaţie cu regiunea, şi că este nevoie de măsuri atât pe partea de venituri, cât şi pe cea de cheltuieli.

“Nu e deloc normal ca salariul mediu din sectorul bugetar să fie mai mare decât în sectorul privat”, consideră Lazea, posibile soluţii pentru reducerea cheltuielilor fiind ca programul de lucru al bugetarilor să fie redus cu o cincime, cu reducerea corespunzătoare a salariilor, iar angajările să fie cvasi-îngheţate.

Sursa: stiripesurse.ro