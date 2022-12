Salarii cu 50% mai MARI pentru bugetarii care gestionează fondurile europene: Măsura, aprobată de Guvern

Colinde și cântece de Crăciun 2022 – versuri. Colindatul este un obicei străvechi. Cei dintâi colindători au fost pastorii care au venit la peștera luminata unde S-a născut Pruncul Iisus si bucurând-se de acest semn ceresc si de glasul îngerilor au vestit degrabă in cetatea Betleemului minunea la care au fost martori.

Colindul este o neprețuita zestre spirituala, pe care o moștenim din mosi-stramosi. El este sfânt, pentru ca transmite un mesaj ceresc, o veste de la Dumnezeu. Dar colindul este si bun, pentru ca acesta veste are menirea sa slujească vieții, sa aducă atâta bine in lume si intre oameni. Din vremuri vechi, colindele, datinile si obiceiurile noastre de Crăciun au fost o adevărata scoală de virtuți morale, întărind simțămintele de frățietate si de buna înțelegere.

Colinde de Crăciun

Colindam, colindam iarna

Sculați-vă gazde mari

În sara de Crăciun

Sculați voi români plugari

În sara de Crăciun

Că vă vin colindători

În sara de Crăciun

Noaptea pă la cântători

În sara de Crăciun.

Colindăm, colindăm iarna

Pe la uși, pe la ferești

Colindăm, colindăm iarna

Cu colinde românești

Drumu-i greu și-am obosit

În sara de Crăciun

De departe am zânit

În sara de Crăciun

Colindăm, colindăm iarna

Pe la uși, pe la ferești

Colindăm, colindăm iarna

Cu colinde românești

Și colinda nu-i mai multă

În sara de Crăciun

Să trăiască cine-o ascultă

În sara de Crăciun

Colindăm, colindăm iarna

Pe la uși, pe la ferești

Colindăm, colindăm iarna

Cu colinde românești

Colindăm, colindăm…

Intr-o zi mai de demult!

Intr-o zi mai de demult

S-a nascut un fiu prea sfant.

Fiul sfant mare-mparat

Sa ne scape de pacat.

Caci pamantul era plin

De pacate si de chin

Si se v-a naste-n curand

Mantuitor pe pamant.

Dintr-o Fecioara curata

De Tatal din cer lasata

Dintr-o Feciorita sfanta

De Tatal din cer iubita.

Fecioara se afla-n chin

Ceasul nasterii venind

Nasterea se-apropia

Si Maria se ruga.

Ajutor ceresc cerea

Ca usor sa nasca ar vrea.

Cand colo de catre seara

Intr-un staul vechi intrara.

Staulul, s-a facut casa

Grajdul, palat de matase.

Si acolo, colo l-a nascut

Pe cel asteptat de mult.

Magii de la rasarit

La inchinare au venit.

Daruri scupe aducand

Si catre Iisus zicand.

Bucurate Imparate

In scutece infasate.

Canta canta, corul ingeresc

Slava Tatalui ceresc!

Colo-n sus pe vremea ceea

Colo-n sus pe vremea ceea,

În frumoasa Galileia,

O Fecioară vieţuia

Ce Maria se numea.

Nazaret era oraşul

Unde ea-şi avea lăcaşul;

Într-o zi Maria sta

Singură şi se ruga.

Când de-odată ce văzuse?

Casa toată se umpluse,

De-o lumină lucitoare

Ca lumina de la soare.

Îngerul Gavriil intrase

La Sfânta Fecioară-n casă,

Şi din zboru-i se opri «Bucură-te», îi grăi.

Nu te-nspăimânta Maria

Că vei naşte pe Mesia

Fiul al Domnului va fi

Şi Iisus se va numi

Care cu puterea sa

Va împărăţi lumea

Care cu a sa putere

Ne va mântui de rele.

S-a nascut Domnul

Auzit-am, auzit

Ca s-a nascut Domnul Sfant

In ieslea boilor

In turisul oilor

In paiele graului,

In ogrinjii fanului,

Si la apa lui Iordan

Tot pe drum de maghiran

Acolo s-a botezat

De loan cel preacurat,

Frumos nume i-au aflat,

Iisus Hristos imparat.

Crestinilor noi astazi

Crestinilor noi astazi

Un praznic mare-avem

Ca sa-l putem cunoaste,

Veniti la Viflaem!

Ca a nascut in lume

Pe-acel ce-L asteptam,

Maria, Maica Sfanta,

Veniti ca sa-L vedem!

Pe paie, intre vite,

Iisus este strain,

Sa-i ducem si noi daruri

Veniti la Viflaem!

Sa mergem cu pastorii

Si sa il preamarim,

Ca pentru noi

El s-a nascut,

Veniti la Viflaem!

Crestinilor, noi astazi

Degraba s-alergam,

Spre-a noastra mantuire

Veniti la Viflaem!