România primește 200 de milioane de euro – Comisia Europeană a aprobat o nouă schemă de ajutor

FACTURI la electricitate mai MARI, de la 1 ianuarie 2024: Încă o taxă de tipul certificatelor verzi va încărca buzunarul românilor

Bugetele românilor vor fi date din nou peste cap, chiar din zorii lui 2024, potrivit unei modificări legislative importante pe piața de energie.

Dacă aveai impresia că perioada dificilă legată de facturi și criza energetică a trecut, te înșeli amarnic.

De fapt, din ianuarie 2024 vom avea parte de noi provocări pe piața energetică autohtonă, iar facturile vor deveni și mai greu de suportat, mai ales pentru românii de rând cu venituri modeste.

Este vorba despre faptul că de la 1 ianuarie anul viitor vom plăti încă o taxă în plus la facturile noastre, pe principiul certificatelor verzi. Explicit vorbind, nu este o taxă propriu-zisă, ci o subvenție, însă cert e că tu vei trebui să o suporți, fie în calitate de consumator casnic, fie industrial – nimeni nu va scăpa de costul suplimentar.

Se schimbă toate facturile de la 1 ianuarie 2024. Ești afectat și dacă ești client casnic, dar și dacă ai o firmă

Conform informațiilor Profit.ro, producătorii de energie regenerabilă sunt cei ce vor beneficia de pe urma banilor pe care-i vei scoate din buzunar ca să-ți achiți facturile, din ianuarie.

Sursa citată notează că se pregătește „o nouă schemă de sprijin pentru investitorii în unități de producție de energie regenerabilă, prin așa-numitele ″contracte pentru diferență″ (CfD)”. Aceasta „este menită să asigure constanța veniturilor în etapa de exploatare a unui proiect de investiții în producția de energie verde” .

Din fericire, fiindcă mai există și vești bune, chiar dacă va crește presiunea facturilor, avem șanse mari ca economia în general să fie mai relaxată, cu o inflație în scădere. Cu alte cuvinte, e foarte posibil să scadă celelalte prețuri. Cele mai recente calcule ale Băncii Naționale arată că la începutul celui de-al treilea trimestru al acestui an, rata inflației va coborî sub pragul psihologic de 10%, ceea ce înseamnă că am putea vedea ieftiniri la raft, iar scumpirea facturilor de la 1 ianuarie 2024 ar putea fi astfel compensată.

Sursa: playtech.ro